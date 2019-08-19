Макрон обсудит с Путиным проведение саммита в «нормандском формате»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины. Об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой перед встречей в форте Брегансон на юге Франции.
«Мы используем возможность, чтобы обсудить эту ситуацию для подготовки встреч в будущем. В тесном контакте с президентом Зеленским и канцлером Меркель мы бы рассмотрели возможность проведения нового саммита в „нормандском формате“ в ближайшие недели, если нам удастся создать пути для продвижения переговоров», — заявил Макрон, которого цитирует ТАСС.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня в Марсель, откуда он отправился на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016