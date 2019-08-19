Макрон обсудит с Путиным проведение саммита в «нормандском формате»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины. Об этом французский лидер заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой перед встречей в форте Брегансон на юге Франции.

«Мы используем возможность, чтобы обсудить эту ситуацию для подготовки встреч в будущем. В тесном контакте с президентом Зеленским и канцлером Меркель мы бы рассмотрели возможность проведения нового саммита в „нормандском формате“ в ближайшие недели, если нам удастся создать пути для продвижения переговоров», — заявил Макрон, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня в Марсель, откуда он отправился на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.