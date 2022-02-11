Суд определил меру пресечения депутату «Слуги народа» Трубицыну

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Киевского городского совета от фракции «Слуга народа» Владиславу Трубицыну, который подозревается во взяточничестве.

Его арестовали с возможностью залога в почти 2,5 млн гривен.

По версии следствия, Трубицын, который в Киевсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду от предпринимателя за установление МАФов.