Путин и Макрон более полутора часов обсуждали ситуацию в Украине

Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в течение 1 часа 40 минут, они обсуждали ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает французский телеканал Europe1 со ссылкой на Елисейский дворец. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что разговор состоялся, передают российские СМИ.
Разговор президентов начался в 12:30 по Парижу (13:30 по киевскому времени).
Путин и Макрон продолжили обсуждение условий стабильности и безопасности в Европе, они затронули пути продвижения по выполнению минских соглашений, сообщили в Елисейском дворце, передает Reuters. Макрон также указал Путину на несовместимость диалога с эскалацией напряжения вокруг Украины.
Днем ранее, 11 февраля, Макрон принял участие в видеоконференции «Квинт», на которой также присутствовали президент США Джо Байден, глава НАТО Йенс Столтенберг, президент Евросоюза Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Штольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие лидеры европейских стран. Они подтвердили свою приверженность территориальной целостности Украины и готовность к дипломатическим переговорам в нынешнем кризисе.
В конце января — начале февраля Путин и Макрон в течение одной недели трижды созванивались для обсуждения ситуации вокруг Украины. В частности, президенты России и Франции обсуждали предложенные Москвой «гарантии безопасности».
7 февраля Макрон прибыл в Москву для личной встречи с Путиным, разговор длился более пяти часов.
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