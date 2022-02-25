В Киеве слышны взрывы

В центре Киева было слышно два взрыва.

Пока какая-то официальная информация на этот счет отсутствует, воздушная тревога в центре города не объявлялась.

«Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что», — написал в Телеграм советник главы МВД Антон Геращенко.

По оперативной информации, вражеский летательный Аппарат был сбит силами украинского ПВО и упал в Дарницком районе столицы.