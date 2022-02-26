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ЕС запретил продажу России самолетов

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ЕС запретил продажу России самолетов

ЕС объявил о санкциях против российского транспортного сектора, они включают запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним, говорится в сообщении Совета ЕС.

Союз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

«Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России и передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде», — говорится в сообщении Брюсселя.

В отдельном документе ЕС — регламенте, детализирующем санкционный режим — прописано, что в Россию запрещена продажа, поставка, передача, экспорт для любых организаций товаров и технологий, предназначенных для использования в авиации или космической индустрии.

В этом же документе уточняется, что эмбарго относится ко всем товарам из группы 88 товарной номенклатуры — «Летательные аппараты, космические аппараты и их части». Запрещается оказание любых страховых или перестраховочных услуг в отношении европейских самолетов в России, а также услуг по ремонту, модификации, устранению дефектов в отношении европейских самолетов. Поставки самолетов из Евросоюза могут продолжаться только до 28 марта 2022 года по контрактам, заключенным до 26 февраля, следует из документа ЕС.

ЕС в пятницу ввел санкции против целого ряда отраслей российской экономики, в том числе против финансовых организаций, компаний из оборонного сектора, авиастроительных и судостроительных корпораций. В частности, под ограничения попали «Альфа-банк», «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк, Минобороны и СВР, РЖД, «Иркут», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс». С ними запрещено совершать сделки, а также поставлять товары и технологии, оказывать финансовую помощь.

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Помимо этого, Евросоюз ввел ограничения на депозиты в европейских банках — им запрещено принимать депозиты от российских граждан или российских юрлиц величиной свыше €100 тыс. на одну кредитную организацию. Также запрещена покупка и продажа финансовых инструментов, номинированных в евро, в интересах российских физлиц и юрлиц.

Россия, ЕС, война с Россией
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