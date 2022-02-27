Лукашенко назвал «цветочками» войну в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что войну в Украине необходимо прекратить, пока она не стала более масштабной. Об этом он сказал после того, как проголосовал на референдуме по Конституции.
«Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. Поэтому сегодня надо прекратить войну», — сказал Лукашенко.
«Я бы сейчас это даже не назвал войной, это конфликт. День, два — будет война, а через три дня — мясорубка», — добавил он.
По словам белорусского президента, сейчас все подготовлено в Гомеле для мирных переговоров. Как считает Лукашенко, в требованиях России нет ничего невыполнимого. По его словам, Украине ничего не мешает быть страной без ядерного оружия, а Крым и Донбасс Киев и так потерял.
Утром 27 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла для переговоров в Гомель. Президент Украины Владимир Зеленский на это ответил, что готов к переговорам с Москвой, однако не хочет, чтобы они проходили в Беларуси.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016