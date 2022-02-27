Лукашенко назвал «цветочками» войну в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что войну в Украине необходимо прекратить, пока она не стала более масштабной. Об этом он сказал после того, как проголосовал на референдуме по Конституции.

«Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. Поэтому сегодня надо прекратить войну», — сказал Лукашенко.

«Я бы сейчас это даже не назвал войной, это конфликт. День, два — будет война, а через три дня — мясорубка», — добавил он.

По словам белорусского президента, сейчас все подготовлено в Гомеле для мирных переговоров. Как считает Лукашенко, в требованиях России нет ничего невыполнимого. По его словам, Украине ничего не мешает быть страной без ядерного оружия, а Крым и Донбасс Киев и так потерял.

Утром 27 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла для переговоров в Гомель. Президент Украины Владимир Зеленский на это ответил, что готов к переговорам с Москвой, однако не хочет, чтобы они проходили в Беларуси.