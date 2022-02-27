Зеленский сообщил, что поговорил с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным лидером Беларуси.

«Поговорил с Александром Лукашенко», — написал Зеленский в Телеграм-канале, не приведя подробностей.

«Телефонный разговор действительно состоялся», — подтвердила агентству БелТА пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Ранее в СМИ появились сообщения, что белорусские войска, в частности, спецподразделения, готовятся к воздушному десанту в Украине.