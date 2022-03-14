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Самые популярные и дорогие ингредиенты духов

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Самые популярные и дорогие ингредиенты духов

Вся парфюмерия – это сочетание ароматов, создание пирамиды, которая постепенно раскрывается. Получение той или иной комбинации достигается за счет введения в состав самых разных ингредиентов. В парфюмерном деле есть очень популярные компоненты и крайне редкие, которые стоят очень дорого. И о первых, и о вторых поговорим детальнее.

Топ-5 самых используемых компонентов

Многие духи имеют в составе следующие ингредиенты, они в том или ином количестве смешиваются с дополнительными нотками запахов, что дает уникальный результат.

Чувственный мускус

Одним из самых загадочных компонентов является мускус. Его активно применяют и для женских, и для мужских ароматов. Изначально его добывали из животных, однако парфюмерия взяла курс на гуманное отношение к живым существам, поэтому сегодня данный ингредиент синтезируют в лаборатории или получают из растений, например из мускатного гибискуса.

Мускус можно охарактеризовать как:

  • чувственный;
  • терпкий;
  • теплый.

Многие добавляют эпитет «сексуальный». Интересная особенность мускуса в том, что он совершенно по-разному может раскрываться на коже, поэтому не пробуйте такие ароматы на блоттерах.

Экзотичная амбра

Амбра – еще один популярный компонент, который звучит зачастую в базовых нотах. При том, что стоит очень дорого, он имеет абсолютно неблагородное происхождение – это продукт, образующийся в кишечнике кашалота. В свежем виде компонент жутко пахнет, но при попадании в океан получает особую отдушку, ее можно уверенно назвать изысканной.

Как и мускус, сегодня амбра в большинстве своем синтезированная. Среди свойств – теплота, замедление испарения с кожи, придание стойкости ароматической композиции.

Королевский ингредиент – роза

Она – королева цветов, которая заслуженно входит в ароматический топ. Самый ценный сорт – «сентифлора», произрастающий неподалеку от французского Грасса. Лепестки майской розы собирают исключительно на рассвете и всего 3 недели в году. Интересно, что и у цветов бывает урожайный или не очень год. Чтобы получить 1 кг розового масла, потребуется приблизительно 5000 кг цветков.

Естественно, на всех парфюмеров данного компонента не хватит, поэтому есть несколько заменителей, более доступных по цене. Это турецкая, марокканская и болгарская розы. Но они имеют не настолько утонченный и многогранный запах.

Самые часто используемые – цитрусовые

Этот ингредиент действительно самый распространенный, причем как среди мужских, так и среди женских духов. Для цитруса характерны:

  • воздушность;
  • смягчение сладости;
  • легкость.

Из недостатков – слабая стойкость. Поэтому преобладание цитрусовых в составе потребует регулярно обновлять парфюм на коже.

Чаще всего применяются лимоны, грейпфруты, мандарины, апельсины, бергамот. Причем все части растений: кожура, косточки, листья, цветы. В зависимости от вида цитруса, эффекты отличаются. Не все знают, что такой любимый парфюмерами флердоранж – это бутоны горького апельсина.

Синтетические альдегиды

Эти вещества обязательно используются в парфюмерных композициях, независимо от их вида. Альдегиды – это синтезированные вещества, по сути, соединения углевода и водорода. Разработали их еще в XIX веке, а активно начали использовать в начале XX в.

Современные ароматические альдегиды имеют сложную химическую структуру, поэтому с их помощью удается получить много ароматов. В частности, цветочно-фруктовых, пряных или более экзотичных – например, запаха чернил или чистоты.

Цветочные ингредиенты

Достаточно дорогими являются многие цветочные компоненты. Среди них:

  • жасмин. Существует много разновидностей, самые ценный для парфюмеров – крупноцветковый. Собирается вручную. Для получения 2,3 кг сырья нужна 1 тонна цветов;
  • шафран. Он известен не только среди кулинаров, но и у парфюмеров. Цветок не срывают, с него собирают только тычинки, после чего сушат, перемалывают и делают дистиллят;
  • ирис. Интересно, что аромат добывают не из лепестков, бутонов, а из корневищ. Самые востребованные – «флорентина», «паллида». Чтобы получить масло ириса, потребуется около 6,5 года. Все потому, что сначала цветок растет, постепенно увеличивая корневище, после этого отправляется на хранение, за это время он высыхает и отдает масло, которое потом еще настаивают.

Также востребованными и эксклюзивными компонентами являются ваниль, древесина уд. Они добываются в не очень больших объемах, поэтому стоят дорого.

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