Как оптимизировать работу call-центра?

Репутация любой компании формируется на основании уровня удовлетворенности клиентов полученными услугами. И работа сотрудников колл-центра играет в этом вопросе важнейшую роль. Оптимизировать бизнес-процессы, многократно повысив качество обслуживания, помогут современные digital разработки и инструменты, среди которых и облачное программное обеспечение Zendesk Talk.
Эффективная многоканальная поддержка и персонализированные телефонные консультации – эти задачи реализованы на высоком уровне. В результате, повышается производительность труда, удается оптимизировать отчетность, а главное, многократно улучшается качество обслуживания. ПО обладает многочисленными преимуществами:
Облачное программное обеспечение Zendesk Talk – технология, которая сделает работу колл-центра эффективнее за счет автоматизации ряда процессов. Предусмотрена и возможность отправлять текстовые сообщения, организовав рассылку оповещений.
При создании ПО была учтена специфика работы колл-центров – разработчики учли мельчайшие детали, чтобы предложить клиентам качественный, многофункциональный продукт. Доступны следующие возможности:
Предусмотрена групповая и круговая маршрутизация, а также возможность задать оптимальное время ожидания и определить допустимый размер очереди с учетом специфики бизнеса. Если входящий вызов не будет обработан в течение заданного времени, то абонент может воспользоваться функцией обратного звонка.