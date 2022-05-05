Как открыть благотворительный фонд в Украине

С чего начать благотворительную деятельность в Украине?

Сейчас Украина переживает тяжелые времена, и многие неравнодушные люди стараются оказать посильную помощь гражданам. Чтобы официально и на законных основаниях осуществлять благотворительную деятельность, следует зарегистрировать соответствующую неприбыльную организацию.

Кто может стать учредителем благотворительного фонда?

Для регистрации благотворительного фонда достаточно одного учредителя, которым может выступать:

гражданин Украины, достигший совершеннолетнего возраста;

иностранный гражданин;

лицо без гражданства.

Обратите внимание, что иностранцам и лицам без гражданства предварительно нужно получить идентификационный код в налоговой.

Поскольку создание неприбыльной организации имеет свои особенности и нюансы, лучше обратиться за квалифицированной помощью к юристам. Заказать профессиональные услуги адвоката Киев вы можете по этой ссылке https://legal.ua/ru/uslugi-advokata-v-kieve.html.

Пакет документов

Чтобы создать благотворительный фонд, потребуется собрать следующий пакет документов:

Заявление о государственной регистрации. Наименование благотворительного фонда, юридический адрес, цели деятельности. Информация об учредителях. Копии паспорта и идентификационного кода. Сведения об управленческих органах. Устав. Протокол учредительного собрания.

Благотворительный фонд относится к числу некоммерческих, неприбыльных организаций, соответственно, нужно подать заявление о включение в реестр неприбыльных учреждений, чтобы не платить налоги.

Особенности и продолжительность регистрации

С момента подачи документов срок регистрации нового благотворительного фонда составляет 3 дня. Ввиду военного положения в Украине зарегистрировать фонд онлайн нельзя, сделать это нужно у государственного регистратора или через центр предоставления административных услуг.

Регистрация допускается в любом регионе Украины за исключением территорий, на которых ведутся боевые действия. Чтобы не возникало трудностей и с целью экономии времени, лучше обратиться за помощью к специалистам. Если вас интересует регистрация благотворительного фонда, заказать услугу «под ключ» можно по этой ссылке.

Важные аспекты

Если вы решили открыть благотворительный фонд, учтите: