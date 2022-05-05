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Как открыть благотворительный фонд в Украине

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Как открыть благотворительный фонд в Украине

 

С чего начать благотворительную деятельность в Украине?

Сейчас Украина переживает тяжелые времена, и многие неравнодушные люди стараются оказать посильную помощь гражданам. Чтобы официально и на законных основаниях осуществлять благотворительную деятельность, следует зарегистрировать соответствующую неприбыльную организацию.

Кто может стать учредителем благотворительного фонда?

Для регистрации благотворительного фонда достаточно одного учредителя, которым может выступать:

  • гражданин Украины, достигший совершеннолетнего возраста;
  • иностранный гражданин;
  • лицо без гражданства.

Обратите внимание, что иностранцам и лицам без гражданства предварительно нужно получить идентификационный код в налоговой. 

Поскольку создание неприбыльной организации имеет свои особенности и нюансы, лучше обратиться за квалифицированной помощью к юристам. Заказать профессиональные услуги адвоката Киев вы можете по этой ссылке https://legal.ua/ru/uslugi-advokata-v-kieve.html.

 

Пакет документов

Чтобы создать благотворительный фонд, потребуется собрать следующий пакет документов:

  1. Заявление о государственной регистрации.
  2. Наименование благотворительного фонда, юридический адрес, цели деятельности.
  3. Информация об учредителях.
  4. Копии паспорта и идентификационного кода.
  5. Сведения об управленческих органах.
  6. Устав.
  7. Протокол учредительного собрания.

Благотворительный фонд относится к числу некоммерческих, неприбыльных организаций, соответственно, нужно подать заявление о включение в реестр неприбыльных учреждений, чтобы не платить налоги.

 

Особенности и продолжительность регистрации

С момента подачи документов срок регистрации нового благотворительного фонда составляет 3 дня. Ввиду военного положения в Украине зарегистрировать фонд онлайн нельзя, сделать это нужно у государственного регистратора или через центр предоставления административных услуг.

Регистрация допускается в любом регионе Украины за исключением территорий, на которых ведутся боевые действия. Чтобы не возникало трудностей и с целью экономии времени, лучше обратиться за помощью к специалистам. Если вас интересует регистрация благотворительного фонда, заказать услугу «под ключ» можно по этой ссылке.

Важные аспекты

Если вы решили открыть благотворительный фонд, учтите:

  • в уставе нужно точно и исчерпывающе указать цели и направления деятельности;
  • несмотря на то, что это неприбыльная организация, отчетность нужно подавать, поэтому потребуются услуги квалифицированного бухгалтера;
  • если вы привлекаете волонтеров, обязательно заключите с ними договор;
  • на содержание благотворительного фонда можно расходовать не более 20% дохода.
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