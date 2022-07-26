Как выбрать ошейник для собаки

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Когда вы заводите питомца, то вместе с приятными моментами и изобилием любви приходит и много ответственности. Сразу же нужно изучить много информации про виды кормов, про ошейники для собак, лекарства, добавки и прочее. И, если о том, что собаке нужно выбрать хороший корм или наблюдаться у ветеринара, знают практически все собачники, то о том, какой должна быть амуниция собаки и как выбрать ошейник, задумываются немногие.
Что дает ошейник для собаки? На самом деле, у него несколько функций. Это и деталь, которая указывает на принадлежность к хозяину, куда вешается адресник с именем, и красивый аксессуар. Поэтому ошейники могут иметь рисунок, перфорацию, стразы или камни, а также самые разные цвета. Но также ошейник имеет и очень важное практическое значение. Именно к нему крепится поводок для прогулки. И если ошейник будет некачественным или некрепким, то ваша собака может попросту сорваться с поводка и убежать. Так что нужно разобраться в том, какие материалы выбрать, чтобы купить ошейник для собак надежный и долговечный.
Правильно подобранный ошейник для собаки позволяет не только корректировать ее поведение и держать под контролем на прогулке, но и не причиняет вашему питомцу никаких неприятных ощущений. Поэтому нужно подходить с умом к выбору ошейника, учитывать материал, то, какая порода собаки, а не просто ориентироваться на цену и внешний вид.
Для изготовления ошейников для собак используются разные материалы. Это:
То, какой уход требует амуниция для собаки, зависит от материала ошейника. Можно купить средство для ухода за ошейниками для собак в зоомагазине Master Zoo. Ошейник из кожи нужно регулярно очищать и протирать маслом, чтобы избежать трещин. Тканевые и нейлоновые ошейники для собак нужно стирать, чтобы очистить. Для стирки можно использовать шампуни для собак, которые вы используете для своего питомца, чтобы у него не было аллергии на обычный стиральный порошок или гель. И, конечно же, при выборе ошейника для собак обращайте внимание на швы и фурнитуру, чтобы она не поранила кожу вашего питомца и не причиняла ему дискомфорт.