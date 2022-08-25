Як захистити кишківник від впливу антибіотиків?

Мікрофлора кишечника кожної людини має свої особливості, проте закономірності її здорового складу залишаються однаковими. В нормі до 95% мікробіому складають бактероїди і біфідобактерії, ще близько 5% сукупно становлять ентерококи, лактобактерії і кишкова паличка (так, її невеликий відсоток не шкодить людині).

Чому змінюється склад мікрофлори?

ШКТ в нормі здатний до саморегуляції своєї роботи. Це стосується і мікробіому. Бактеріальний склад системи травлення залежить від віку, пори року, стану імунітету, зовнішніх факторів (стрес, дієта, фізична активність). Особливо сильний вплив на мікрофлору чинять лікарські препарати, зокрема, більшість антибіотиків.

Чому про це потрібно знати? Бактерії, що населяють кишківник, є важливою частиною місцевої імунної системи. Окрім того, корисні мікроорганізми беруть участь у засвоєнні поживних речовин, виробленні деяких ферментів і вітамінів. Розбалансування цієї внутрішньої екосистеми призводить до низки неприємних симптомів: здуття, проноси чи закрепи, погіршення стану шкіри, волосся, нігтів, тощо.

Аби вберегтися від таких проблем, необхідно вживати достатню кількість натуральних продуктів, багатих на клітковину, мінімізувати стрес, забезпечити собі якісний відпочинок і регулярну фізичну активність. Погодьтеся, в сучасних умовах життя досягти виконання всіх цих умов непросто. В результаті людина стає вразливою до захворювань, для лікування яких часто використовують антибіотики.

За умови короткого курсу антибактеріальних препаратів, відсутності супутніх захворювань і дотриманні принципів здорового життя підтримка кишкової мікрофлори скоріш за все не знадобиться. Проте такого ідеалу досягти непросто. Саме тому лікарі рекомендують приймати додаткові пробіотики під час курсу антибіотиків і деякий час після його завершення. Це дозволяє покращити стан кишкового мікробіому, запобігти його розбалансуванню.

Сучасні пробіотики мають форму, яка дозволяє вживати їх разом з антимікробними препаратами без шкоди для ефективності. У цій категорії чудово зарекомендував себе Ентерол®, який можна приймати з народження. Препарат містить Saccharomyces boulardii CNCM I -745 — штам бактерій, які не тільки підтримують травлення під час використання антибіотиків, а й витісняють з кишківника патогенні мікроорганізми, покращують стан слизової оболонки ШКТ. Скільки і як довго приймати Ентерол®, повинен визначити лікар в залежності від індивідуальних потреб пацієнта. Вміст пакетиків легко розчиняється у воді або молоці для більш зручного використання.