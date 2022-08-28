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Переваги та сфери використання алюмінієвих профільних труб

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Переваги та сфери використання алюмінієвих профільних труб

Профільні труби мають практично неосяжну сферу використання. Їх застосовують під час будівництва приватних домівок та багатоповерхівок жилого, господарчого і комерційного типу. Без них не обійтися при зведенні систем огорожі та об’єктів малої архітектурної форми. Значну конструкційну та декоративну роль вони відіграють при створенні дизайну інтер’єрів у стилі Лофт, Хай-тек, Open Space.

Профильная труба може бути виготовлена із різної сировини. У цій якості виступають вуглецева, оцинкована, нержавіюча сталь або алюміній. Остаточний вибір металопрокату залежить від цілі та умов використання.

Чималий попит існує на алюмінієві профільні труби. Вони затребувані у промислових, будівельних та соціально-побутових галузях. З метою підвищення механічної міцності продукції під час виробництва даного типу прокату використовують різні сплави. До алюмінію додають певну частку магнію, міді, марганцю. Ці домішки поліпшують його пластичність та жорсткість. Найпопулярнішим є дюраль алюмінієвий сплав. За способами виробництва металопрокат буває пресованим, холоднокатаним або зварним.

Труби з алюмінію мають різний діаметр - від 6 мм до 300 мм. Їхня довжина може коливатися від 1 м до 12,5 м. Згідно ГОСТу товщина стінок станове 0,5 - 40 мм. В залежності від перетину визначається сфера використання труб. Найчастіше їх застосовують у таких галузях, як:

  • водопостачання;

  • створення систем вентиляції та кондиціювання;

  • газопостачання;

  • виготовлення меблів;

  • літакобудування.

Переваги алюмінієвих профільних труб

  • Важать вони набагато менше ніж аналоговий прокат, виготовлений зі сталі. Завдяки цьому не створюють зайвого навантаження.

  • Мають високу ступень електро- та теплопровідності.

  • Інертні до багатьох хімічних речовин.

  • Стійкість до корозії та іржавіння забезпечує їм тривалий термін використання і невибагливість до умов зберігання.

  • Температурні коливання не впливають на фізико-технічні властивості алюмінієвого прокату.

  • Рівномірно розподіляють навантаження, зберігаючи загальну міцність і стійкість конструкції.

  • Профільні труби із алюмінію добре піддаються обробці, легко згинаються, швидко встановлюються та фіксуються згідно будівельним потребам.

Важливою перевагою цих труб є технологічність. Завдяки м’якості матеріла вони гнуться майже під будь-яким кутом, не втрачаючи при цьому своїх технічних властивостей. Алюміній добре піддається багатьом методам обробки металу під тиском. При виконанні робіт з монтажу профільних труб використовують різні способи з’єднання конструкції (роз’ємні й нероз’ємні). У деяких випадках їх навмисно комбінують. Вибір способу залежить від міста використання та характеру подальшого навантаження встановлюваної конструкції.

До переліку переваг алюмінієвих профільних труб слід долучити їх привабливий зовнішній вигляд. Срібло-білий відтінок поверхні надає їм універсальність у способах використання.

Різноманіття виробів із металопрокату пропонує КС-Сталь. Завдяки систематизованому каталогу можна швидко знайти необхідну продукцію, спираючись на типорозмір та ціновий діапазон. Якщо виникли запитання стосовно вибору, якості, наявності та обсягу доступного товару, зверніться до онлайн-консультантів.

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