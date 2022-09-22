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Stylus.ua порекомендовал планшеты для работы в 2022 году

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Stylus.ua порекомендовал планшеты для работы в 2022 году

Современный рынок техники предлагает огромное количество планшетов. Однако не у всех пользователей есть желание разбираться в отличиях и технических характеристиках. Многие хотят сразу получить список наиболее востребованных моделей и выбирать среди них. Специалисты украинского интернет-магазина техники Stylus.ua удовлетворили этот запрос, выбрав 3 самые популярные модели 2022 года. В этот список вошли:

  • Xiaomi Mi Pad 5 6/128Gb Wi-Fi;
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 4/64GB LTE;
  • Blackview Tab 11 8/128GB LTE.

Купить планшетный компьютер из списка или любую другую модель можно прямо на сайте магазина.

Xiaomi Mi Pad 5 6/128Gb

В модели установлен 8-ядерный процессор с частотой 2,96 ГГц. Вместе с 6 Гб ОЗУ он позволяет решать сложные задачи без задержек и подвисания. Пользователю доступны два варианта модели — на 128 и 256 Гб внутренней памяти. В планшете используется дисплей WQHD+IPS с диагональю 11” и разрешением 2560х1600. Благодаря технологии TrueTone все цвета на экране яркие и естественные.

У планшета есть задняя камера на 13 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Целых 4 динамика формируют отличный стереозвук. Аккумулятор имеет объем 8720 мАч. Устройство можно заряжать при помощи быстрой зарядки через USB-C.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 4/64GB LTE

Изящная и тонкая модель с 8-ядерным процессором, 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Планшет легко справляется со всеми стандартными операциями, его можно использовать как для игр и развлечения, так и для работы. Дисплей с матрицей типа TFT и разрешением 2000х1200 хорошо подходит для просмотра любого медиаконтента.

Планшет можно синхронизировать со смартфоном Galaxy, поэтому пользователь всегда будет в курсе входящих звонков на телефон. При помощи планшета также можно быстро отвечать на текстовые сообщения. Объем батареи 7040 мАч и возможность быстрой зарядки позволят всегда оставаться на связи.

Blackview Tab 11 8/128GB LTE

Производительность модели позволяет выполнять широкий спектр задач. В планшете установлен 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц (выполнен по технологии 12 нм), а также 8 Гб ОЗУ. Объем внутренней памяти составляет 128 Гб. Кроме этого, в планшете есть слот для SD-карты на 512 Гб.

Экран имеет диагональ 10,36 дюймов и разрешение 2к. Зарядить устройство можно всего за 1 час, а полный объем аккумуляторной батареи — 6580 мАч. Этого хватит на 10 часов работы гаджета.

Купить эти и другие популярные модели планшетов можно в интернет-магазине Stylus.ua. Пользователи каталога получают доступ к широкому ассортименту планшетов, выгодным ценам и быстрой доставке по всей Украине. Stylus.ua — это всегда самый высокий сервис обслуживания и большой выбор техники!

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