Как осуществляется ликвидация ТОВ с помощью Legal Solutions

Стремительное развитие информационных технологий позволяет сегодня пройти процедуру регистрации предприятия с помощью электронных сервисов онлайн. Чего нельзя сказать о процессе его закрытия. Согласно законодательству, это очень сложная юридическая процедура. Если вам необходима ликвидация ТОВ, рекомендуем обратиться по ссылке к профессионалам компании Legal Solutions.

Основные этапы закрытия ТОВ

В случае, если ТОВ закончило свою деятельность, оттягивать процесс его ликвидации не является рациональным решением. Это связано с тем, что остаются обязательные расходы по уплате налогов, административных взносов и использования юридического адреса, не функционирующего предприятия.

Для того чтобы закрыть ТОВ, необходимо пройти все этапы, предусмотренные законодательством страны:

1. Сборы общего собрания участников с повесткой дня о закрытии ТОВ.

2. Процесс увольнения всех работников.

3. Формирование пакета документов на закрытие предприятия с последующего его подачей к государственному регистратору.

4. Подача заявления в налоговую инспекцию на аудиторскую проверку.

5. Погасить все выплаты по налогам и задолженностям.

6. При наличии юридических отношений с кредиторами оформить расторжение договоров.

7. Продажа активов и закрытие расчетов с совладельцами.

8. Оформление ликвидационного баланса.

9. Закрытие банковских счетов.

10. Сдача на архивное сбережение документов предприятия.

Закрытие ТОВ это достаточно трудоемкий и длительный процесс, требующий знаний во многих юридических и экономических вопросах. Для того чтобы оформление документов и подача всех отчетов были без проблем, рекомендуется обращаться за помощью к специалистам.

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· честность и открытость с клиентами про объемы работы и сроки их выполнения;

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· установление реальных сроков и оперативность в работе заключается в своевременной подаче документов в необходимые государственные органы.

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