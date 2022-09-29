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Как осуществляется ликвидация ТОВ с помощью Legal Solutions

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Как осуществляется ликвидация ТОВ с помощью Legal Solutions

Стремительное развитие информационных технологий позволяет сегодня пройти процедуру регистрации предприятия с помощью электронных сервисов онлайн. Чего нельзя сказать о процессе его закрытия. Согласно законодательству, это очень сложная юридическая процедура. Если вам необходима ликвидация ТОВ, рекомендуем обратиться по ссылке к профессионалам компании Legal Solutions.

Основные этапы закрытия ТОВ

В случае, если ТОВ закончило свою деятельность, оттягивать процесс его ликвидации не является рациональным решением. Это связано с тем, что остаются обязательные расходы по уплате налогов, административных взносов и использования юридического адреса, не функционирующего предприятия.

Для того чтобы закрыть ТОВ, необходимо пройти все этапы, предусмотренные законодательством страны:

1.  Сборы общего собрания участников с повесткой дня о закрытии ТОВ.

2. Процесс увольнения всех работников.

3. Формирование пакета документов на закрытие предприятия с последующего его подачей к государственному регистратору.

4. Подача заявления в налоговую инспекцию на аудиторскую проверку.

5. Погасить все выплаты по налогам и задолженностям.

6. При наличии юридических отношений с кредиторами оформить расторжение договоров.

7. Продажа активов и закрытие расчетов с совладельцами.

8. Оформление ликвидационного баланса.

9. Закрытие банковских счетов.

10. Сдача на архивное сбережение документов предприятия.

 

Закрытие ТОВ это достаточно трудоемкий и длительный процесс, требующий знаний во многих юридических и экономических вопросах. Для того чтобы оформление документов и подача всех отчетов были без проблем, рекомендуется обращаться за помощью к специалистам.

Почему стоит обратиться в компанию Legal Solutions для закрытия ТОВ?

Одной из ведущих юридических фирм на территории страны и в Европе, которая занимается закрытием ТОВ, является компания Legal Solutions. Высокий профессионализм специалистов гарантирует качественное предоставление услуги адвоката в Киеве, для решения любых юридических вопросов перейдите по ссылке https://legal.ua/ru/uslugi-advokata-v-kieve.html.

 

Почему многие клиенты выбирают юристов компании Legal Solutions для закрытия ТОВ? Это легко объясняется нашими преимуществами, среди которых стоит выделить:

· наличие опытных профессионалов, которые гарантируют качественное выполнение любых юридических ситуаций;

· доступная цена за услуги, формирование которой состоит из оплаты фактически выполненных процедур;

· конфиденциальность услуги и всех данных о предприятии, доходах и его руководящем составе;

· честность и открытость с клиентами про объемы работы и сроки их выполнения;

· контроль за ходом процесса ликвидации ТОВ с возможностью получения отчета на любом этапе работы;

· установление реальных сроков и оперативность в работе заключается в своевременной подаче документов в необходимые государственные органы.

К услугам клиентам, компания Legal Solutions может предложить как консультативный прием по поводу закрытия ТОВ, так и взять на себя полный объем работ. Какой выбрать путь, зависит только от вашего решения.

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