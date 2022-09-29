Как осуществляется ликвидация ТОВ с помощью Legal Solutions

Стремительное развитие информационных технологий позволяет сегодня пройти процедуру регистрации предприятия с помощью электронных сервисов онлайн. Чего нельзя сказать о процессе его закрытия. Согласно законодательству, это очень сложная юридическая процедура. Если вам необходима ликвидация ТОВ, рекомендуем обратиться по ссылке к профессионалам компании Legal Solutions.
В случае, если ТОВ закончило свою деятельность, оттягивать процесс его ликвидации не является рациональным решением. Это связано с тем, что остаются обязательные расходы по уплате налогов, административных взносов и использования юридического адреса, не функционирующего предприятия.
Для того чтобы закрыть ТОВ, необходимо пройти все этапы, предусмотренные законодательством страны:
1. Сборы общего собрания участников с повесткой дня о закрытии ТОВ.
2. Процесс увольнения всех работников.
3. Формирование пакета документов на закрытие предприятия с последующего его подачей к государственному регистратору.
4. Подача заявления в налоговую инспекцию на аудиторскую проверку.
5. Погасить все выплаты по налогам и задолженностям.
6. При наличии юридических отношений с кредиторами оформить расторжение договоров.
7. Продажа активов и закрытие расчетов с совладельцами.
8. Оформление ликвидационного баланса.
9. Закрытие банковских счетов.
10. Сдача на архивное сбережение документов предприятия.
Закрытие ТОВ это достаточно трудоемкий и длительный процесс, требующий знаний во многих юридических и экономических вопросах. Для того чтобы оформление документов и подача всех отчетов были без проблем, рекомендуется обращаться за помощью к специалистам.
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· установление реальных сроков и оперативность в работе заключается в своевременной подаче документов в необходимые государственные органы.
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