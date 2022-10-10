Горячая вода в доме: выбираем бойлер

К сожалению сейчас далеко не во всех населенных пунктах Украины есть горячее водоснабжение. А даже если оно есть, то летом оно зачастую отключается. Да и зимой горячая вода иногда пропадает из-за аварий и прочих неожиданностей. В таком случае настоящим спасением станет бойлер для горячей воды. Он представляет собой накопительный водонагреватель. Благодаря этому у вас будет запас не только горячей, но и холодной воды.

Чтобы бойлер действительно оказался полезным приобретением, нужно грамотно подойти к его покупке. Рассмотрим основные характеристики, которые нужно учитывать при покупке водонагревателя.

Объем резервуара – ключевой критерий выбора

Эта характеристики говорит о вместимости бойлера. Один аппарат может вмещать более 100 л воды. Однако далеко не каждой семье нужен такой вместительный бойлер. Объем следует подбирать исходя от количества членов семьи и числа кранов. Рекомендуемые варианты:

До 30 л – самые компактные бойлеры. Такой водонагреватель покупается для дачи. Этого объема воды будет достаточно, чтобы принять душ и помыть посуду.

– самые компактные бойлеры. Такой водонагреватель покупается для дачи. Этого объема воды будет достаточно, чтобы принять душ и помыть посуду. 50 л – такая модель подойдет для одного человека, который не слишком много времени проводит дома.

– такая модель подойдет для одного человека, который не слишком много времени проводит дома. 80 л – такой бойлер можно купить для семьи из 2-3 человек.

– такой бойлер можно купить для семьи из 2-3 человек. 100-150 л – это водонагреватель для большой семьи. Он больше подойдет для частного дома, так как вместительный резервуар занимает довольно много места.

При выборе объема бойлера нужно учитывать два нюанса:

Чем вместительнее водонагреватель, тем больше места он займет. Для малогабаритной квартиры больше подойдет компактная модель на 30-50 л. А для частного дома можно присмотреть агрегат на 100 л и более.

Для малогабаритной квартиры больше подойдет компактная модель на 30-50 л. А для частного дома можно присмотреть агрегат на 100 л и более. Чем больше бойлер, тем медленнее нагревается вода. На нагрев 100 л воды уйдет гораздо больше времени по сравнению с менее вместительными водонагревателями.

Форма бойлера

Перед покупкой водонагревателя нужно определиться с местом его установки. Обязательно его измерьте. Это поможет вам выбрать объем и форму резервуара. Различают такие варианты:

Круглые и цилиндрические – самые привычные модели, занимающие довольно много места.

– самые привычные модели, занимающие довольно много места. Slim – узкие цилиндрические баки, которые станут отличным решением для малогабаритного помещения.

– узкие цилиндрические баки, которые станут отличным решением для малогабаритного помещения. Квадратные и прямоугольные – главное преимущество этих форм заключается в экономии пространства в доме. Их легко вписать в угол или нишу.

Тип ТЭНа

Бойлеры оснащаются двумя видами нагревательных элементов:

Мокрый – погружен в воду. Он работает по принципу кипятильника. Главное преимущество мокрого ТЭНа – невысокая стоимость. Минус заключается в непродолжительном сроке службы. ТЭН со временем покрывается накипью. Это происходит особенно быстро, если в вашем регионе плохая вода. Накипь губительно действует на нагреватель.

– погружен в воду. Он работает по принципу кипятильника. Главное преимущество мокрого ТЭНа – невысокая стоимость. Минус заключается в непродолжительном сроке службы. ТЭН со временем покрывается накипью. Это происходит особенно быстро, если в вашем регионе плохая вода. Накипь губительно действует на нагреватель. Сухой – он не контактирует с водой. В таких моделях ТЭН помещен в защитную колбу. Благодаря такому конструктивному решению нагревательный элемент не покрывается накипью, соответственно, он долго сохраняет свои изначальные эксплуатационные качества.

Также при покупке бойлера нужно обратить внимание на мощность, материал бака, тип управления и способ установки.