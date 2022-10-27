Все самое интересное про рулонные шторы

Данное изделие представляет собой плотный материал, сворачивающийся в небольшой валик при помощи специальной системы. Ткань опускается по направляющим, имеющим вид планок или лески, за счет чего шторы фиксируются даже при наклоне окна или при сильном ветре. Установка выполняется на створку оконного проема.
Однако, чаще всего штора просто свисает без каких-либо направляющих. Внизу находится планка-утяжелитель, за счет чего конструкция опускается и поднимается, при этом всегда в натянутом положении. Цепочный механизм, отвечающий за поднятие, стандартно находится сбоку, но также может быть размещен с любой стороны, что делает эксплуатацию более комфортной.
Для изготовления применяются ткани, имеющие стойкость к пыли и грязи, отличающиеся влагоотталкивающими свойствами. Они могут быть полностью прозрачными, максимально плотными, полупрозрачными или затемненными.
Данная конструкция разделяется на два основных типа:
Управление и регулировка осуществляется при помощи пружинного держателя, цепочного шнура или электрического привода. Первый позволяет зафиксировать полотно в необходимом направлении. При выборе второго изделие следует поднимать и опускать вручную. Третьи имеют пульт, с помощью которого выполняется регулировка.
Заказать рулонные шторы можно в компании Jaluzi Service. Изготовление занимает не более нескольких дней (максимум неделю). При этом учитываются особенности окна и пожелания клиента. Сотрудники также выполняют доставку и установку, озвучивают достаточно демократичные цены.
В наши дни такие шторы набирают все большей популярности. Это обусловлено их следующими преимуществами:
Стоит учитывать, что шторы требуют особого ухода, их нельзя просто постирать в машинке, даже если выбрать деликатный режим. Механизм управления отличается некоторой уязвимостью, поэтому с ним необходимо обращаться бережно.