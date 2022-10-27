Все самое интересное про рулонные шторы

Данное изделие представляет собой плотный материал, сворачивающийся в небольшой валик при помощи специальной системы. Ткань опускается по направляющим, имеющим вид планок или лески, за счет чего шторы фиксируются даже при наклоне окна или при сильном ветре. Установка выполняется на створку оконного проема.

Однако, чаще всего штора просто свисает без каких-либо направляющих. Внизу находится планка-утяжелитель, за счет чего конструкция опускается и поднимается, при этом всегда в натянутом положении. Цепочный механизм, отвечающий за поднятие, стандартно находится сбоку, но также может быть размещен с любой стороны, что делает эксплуатацию более комфортной.

Для изготовления применяются ткани, имеющие стойкость к пыли и грязи, отличающиеся влагоотталкивающими свойствами. Они могут быть полностью прозрачными, максимально плотными, полупрозрачными или затемненными.

Типы

Данная конструкция разделяется на два основных типа:

Закрытый — вал декорирован алюминиевым или пластиковым коробом, служащим защитой и продлевающим эксплуатационный срок. В наличии специальные направляющие, не пропускающие уличный свет. Модель отличается эстетичностью, лаконичностью, аккуратностью, массивностью.

Открытый — вал, на который выполняется намотка, полностью виден, полотно свободно свисает, так как направляющие не предусмотрены. Такой вариант считается более бюджетным и простым.

Управление и регулировка осуществляется при помощи пружинного держателя, цепочного шнура или электрического привода. Первый позволяет зафиксировать полотно в необходимом направлении. При выборе второго изделие следует поднимать и опускать вручную. Третьи имеют пульт, с помощью которого выполняется регулировка.

Заказать рулонные шторы можно в компании Jaluzi Service. Изготовление занимает не более нескольких дней (максимум неделю). При этом учитываются особенности окна и пожелания клиента. Сотрудники также выполняют доставку и установку, озвучивают достаточно демократичные цены.

Основные плюсы

В наши дни такие шторы набирают все большей популярности. Это обусловлено их следующими преимуществами:

универсальность — подходят для различных помещений, удерживаются в нужном положении благодаря специальным направляющим;

разнообразие — при выборе необходимо учитывать метод установки, систему управления, размеры, используемые материалы;

эстетичность — имеют стильный, современный, актуальный внешний вид, никого не оставляющий равнодушным;

простой монтаж — легко устанавливаются, снимаются, обслуживаются;

компактные размеры — не занимают слишком много места, можно поставить максимально плотно к оконному проему;

эффективность — позволяют полностью закрыться от света и посторонних глаз.

Стоит учитывать, что шторы требуют особого ухода, их нельзя просто постирать в машинке, даже если выбрать деликатный режим. Механизм управления отличается некоторой уязвимостью, поэтому с ним необходимо обращаться бережно.