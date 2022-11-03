Как выбрать недвижимость в Германии

Немецкая недвижимость — символ надежных инвестиций. Но прибыль владельца зависит от того, насколько правильно был выбран объект. Расскажем об основных факторах, которые необходимо учесть, если вас интересует недвижимость в Германии.

Коммерция или жилье

Иностранный покупатель может приобрести помещение практически любого назначения. Наибольшей популярностью пользуются квартиры, поскольку для них проще всего найти арендатора. Кроме того, жилье в перспективе быстрее растет в цене (по сравнению с коммерческими площадями), поэтому ликвидный объект можно будет с выгодой продать. Такие объекты как офисы, торговые помещения, склады, доходные дома стоят дороже, но и обладают более высокой прибыльностью.

За свои деньги или в кредит

В Германии ипотеку может получить даже иностранец без ВНЖ, однако для этого потребуется иметь на руках не менее 50% от стоимости объекта, а также подтверждение стабильного дохода. Если недвижимость планируется использовать для бизнеса, придется предоставить банку детальный бизнес-план. Местная ипотека привлекательна низким процентом — 0,8–1,8% годовых. Прежде чем обращаться в банк, рассчитайте сроки окупаемости объекта с учетом погашения долга. Убедитесь, что это выгоднее, чем выбрать более скромную недвижимость, но без займа.

В каком городе выбирать

Наиболее привлекательными для инвесторов выглядят такие крупные города как Берлин, Гамбург, Мюнхен и т. д. Но здесь средняя цена квадратного метра очень высокая — порой доходит до 8 тысяч евро. При этом соотношение стоимости покупки и будущей сдачи в аренду может быть не слишком выгодным. Нередко более рентабельной покупкой будет объект вблизи крупного города.

Первичный или вторичный рынок

Если вы плохо ориентируетесь в особенностях и актуальных реалиях немецкого рынка недвижимости, предпочтительнее купить квартиру или иную площадь в новостройке. В этом случае вы получаете свежее помещение, соответствующее актуальным строительным стандартам. Относительным недостатком будет необходимость ремонта, покупки всей мебели и техники.

Вторичный рынок требует долгого и тщательного изучения различных документов (до 200 страниц) на саму квартиру, дом, домовое управление. Необходимо уделить внимание проверке качества недвижимости, отсутствия обременений и т. д. Справиться с этим может либо опытный в таких делах человек либо надежный риэлтор.

Покупая недвижимость в Германии из-за границы или во время короткого визита в страну, без помощи квалифицированного посредника не обойтись. Дело в том, что хотя процедура купли-продажи четко регулируется законом, является абсолютно прозрачной, сделку сопровождает масса дополнительных формальностей. Если их не учесть, процесс сильно затянется и в итоге покупка может даже не состояться. Кроме того, надежное агентство недвижимости обеспечит сопровождение переводчиком, всестороннюю юридическую поддержку, предварительный анализ инвестиционной привлекательности объекта.