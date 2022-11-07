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НБУ припинив екстрене рефінансування через надлишок грошей у банках

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НБУ припинив екстрене рефінансування через надлишок грошей у банках

Національний банк України з 5 листопада припиняє проведення операцій із бланкового рефінансування банків. Водночас банкам і надалі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, сьогодні банківська система має рекордний рівень ліквідності та залишається стійкою, попри повномасштабну війну, що триває понад 8 місяців.

Порівняно з початком березня, коли загальний обсяг отриманих банками кредитів рефінансування в окремі дні перевищував 160 млрд гривень, заборгованість платоспроможних банків за такими кредитами скоротилася майже втричі й на 4 листопада 2022 року становила 54,4 млрд гривень.

"Ураховуючи це, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з рішенням НБУ, бланкове (тобто без забезпечення) рефінансування дозволяє банкам отримати кошти в обсязі, що дорівнює до 30% залишків коштів фізичних осіб станом на 23 лютого 2022 року. НБУ почав видавати банкам бланкові кредити овернайт з 25 лютого.

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