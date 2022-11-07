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Відновлена приватизація принесла бюджетам 372 млн грн

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Відновлена приватизація принесла бюджетам 372 млн грн

Аукціони з приватизації державного та комунального майна на Prozorro.Продажі за два місяці принесли бюджетам 372 млн грн

Від продажу майна у бюджети вже надійшло 372 млн грн, решта угод знаходяться на стадії підписання договорів та оплат, повідомляє ДП «Prozorro.Продажі» у Фейсбуці.

«Вже понад два місяці успішно працює мала приватизація за новими правилами в системі Prozorro.Продажі. За цей час відбулося 43 аукціони з приватизації держмайна та 70 аукціонів — комунального майна», – йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що за їх підсумками дохід становив майже 1,4 млрд грн, а зростання ціни становило 167%, що у майже 2,7 раза вище стартової вартості лотів.

Наразі в системі Prozorro.Продажі доступні 126 приватизаційних аукціонів.

Як повідомлялося, впродовж жовтня у системі Prozorro.Продажі було проведено 181 аукціон з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Майже кожні п’яті торги завершилися успішно. У результаті – сума продажу активів за місяць сягнула 643 млн грн.

 

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