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Покупка квартиры в новострое: на что обращать внимание при выборе

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Покупка квартиры в новострое: на что обращать внимание при выборе

Решение купить квартиру – одно важнейших для каждой семьи. Однако выбор жилья может оказаться сложной задачей. Например, рассматривая в качестве варианта квартиру в строящемся ЖК Одесский бульвар, информацию можно получить у специалистов компании DOM.RIA. Однако нужно понимать, какие сведения считаются ценными. На что обращать внимание при покупке новостройки – разберемся далее.

Правильный выбор новостройки

Выбрать подходящее жилье непросто, а пересмотреть все невозможно. Нужно составить план для оценки новостройки. Ключевые факторы при принятии решения о покупке:

  • расположение объекта недвижимости;
  • функциональные особенности жилья;
  • правильные расчеты суммы на покупку;
  • репутация застройщика;
  • условия покупки.

Объективно оценивая каждый из них, можно увеличить шансы на принятие правильного решения.

Расположение новостройки

Ориентироваться только на место работы или учебы не стоит – это переменчивые параметры. Лучше выбирать новостройку, которая удачно расположена относительно транспортной доступности и социальной инфраструктуры.

Функциональные параметры жилья

Нужно оценивать с учетом своих возможностей. Например, недорогие микростудии – хороший вариант для одного или семейной пары без детей (меньше коммунальные платежи). А вот квартиры евроформата с объединенными кухней и гостиной – оптимальное решение для многодетных семей.

аспекты выбора квартиры в новостройке

Правильный расчет суммы покупки

Предстоит определить, какой первоначальный взнос получится внести. Далее рассчитать сумму ежемесячного обязательного платежа и объективно оценить свои возможности. При покупке квартиры в кредит важно еще до оформления сделки узнать о том, можно ли и на каких условиях просить кредитные каникулы.

Репутация застройщика

Выбор девелопера очень важен. Необходимо почитать отзывы, посмотреть сведения об уже возведенных сооружениях, почитать информацию об истории компании. Как правило, данные о проблемных проектах найти несложно.

Ошибки при покупке квартиры в новостройке

Покупка недвижимости связана с крупными финансовыми затратами – ошибки могут обходиться дорого. На практике многие люди действуют необдуманно:

  • Спешат. Важно сравнить несколько вариантов.
  • Доверяют застройщикам и не проверяют документы. Риски попасть на банкрота-однодневку повышаются.
  • Гонятся за низкой ценой. При этом проигрывают в качестве жилья.
  • Верят обещаниям застройщика. Все они должны подтверждаться проектной документацией.

Помните, что правильно выбранная квартира в новострое – это безопасность и комфорт для всей семьи.

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