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Як 1xBet пов’язаний з Techiia - розслідування Bihus info

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Як 1xBet пов’язаний з Techiia - розслідування Bihus info

Офіційно дві ліцензії на роботу під брендом 1xBet отримала українська компанія «Твоя беттінгова компанія» (ТБК — ред.), сказано в матеріалі. Її власником записаний колишній банкір Сергій Цибін.

Раніше Цибін володів компанією «МЕ-ЕСТЕЙТ», де був директором Юрій Лазебніков — керівний партнер IT та кіберспортивного холдингу Techiia. Минулого року холдинг заявляв про спільний проєкт з 1xBet.

Головним юристом Techiia являється Роман Родін. Його брат — Олександр Родін — керує ТБК в якості директора.

Олег Крот, керівний партнер ІТ-холдингу, у розмові із журналісткою зауважив, що, так, Олександр і Роман Родіни справді брати. Але Techiia не працювала в інтересах 1xBet в Україні. Він підтверджує, що у компаній був один спільний проєкт, відбувся один кіберспортивний чемпіонат у партнерстві з букмекером. Але за результатами цей проєкт закрили, оскільки він не показав зацікавленості з боку аудиторії та бізнесу. Цікаво, що Олег Крот вважає питання роботи 1xBet в Україні дискусійним, оскільки краще, щоб компанія платила податки в Україні, ніж у росії.

Сергій Цибін відмовився давати коментар журналістам, Родін, за словами розслідувачів, «прислав занудну відписку».

В Techiia все спростовують. Керуючий партнер холдингу Олег Крот зазначив, що ні юридично, ні економічно компанії не пов’язані, при цьому підтвердивши, що в обох компаніях працюють родичі.
«Чи дію я в інтересах 1xBet в Україні? Ні, не дію і ніколи не буду», — сказав Крот. При цьому він зазначив, що знайомий із засновниками 1xBet. Але спільний тестовий проєкт з бетінговою компанією український холдинг закрив після невдалого запуску.
«Проєкт не був цікавим ні нам, ні аудиторії, ні торгівельним маркам», — сказав Олег Крот.
Наразі 1xBet судиться за відновлення ліцензії в Україні, зазначають журналісти.

Источник: Bihus info
1xbet, techiia
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