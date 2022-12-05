Выбираем мужской золотой крестик

Золотой крестик мужской — это одно из самых популярных украшений для парней. Такой кулон отражает если не искреннюю веру, то как минимум хорошее отношение к христианству. Каждый человек волен выбирать дизайн нательного креста, который ему больше по душе. Раньше считалось, что его обязательно нужно прятать под одеждой, но теперь многие нарушают это правило. Большой выбор мужских золотых крестиков вы найдете в ювелирном интернет-магазине Золотой Век: https://zolotoyvek.ua/ru/krestiki/l/pol:muzhskie/vid_metalla:zoloto/

Как правильно выбрать мужской золотой крестик?

Выбирая мужской золотой крестик, рекомендуется придерживаться таких принципов:

Лаконичность. Слишком крупные кресты обычно носят священники, а изделия с яркими драгоценными камнями — девушки. Если хотите, чтобы окружающие увидели в вас мужчину, выбирайте модели среднего или небольшого размера с лаконичным дизайном. Символика. Все ювелирные кресты можно разделить на православные, католические и декоративные. Выбирайте подходящий вариант в зависимости от своего мировоззрения и вероисповедания. Декоративные модели без распятия оптимально подходят неверующим. Металл. Взрослым лучше всего подходят именно золотые мужские крестики. Рекомендуется желтое или белое золото, но подойдет и розовое. Серебро — более молодежный вариант, который сочетается с казуальным или спортивным стилем одежды. Платиновые изделия встречаются редко. Дресс-код. Если работаете в солидной компании, то вряд ли есть смысл покупать дорогой крест с бриллиантами. Вам все равно придется прятать его под рубашкой, поэтому прелесть вашего украшения никто не оценит. С другой стороны, это в первую очередь символ веры с сакральным смыслом, а не обычное ювелирное изделие.

Как можно носить золотые мужские крестики декоративного типа?

Для таких золотых мужских крестиков строгих ограничений нет. Если на вашем аксессуаре нет распятия, то его можно смело носить поверх одежды. Главное, чтобы золотой мужской крестик сочетался с дресс-кодом и вашим имиджем в целом. Фотографии брутальных парней в джинсах, белых майках и с массивными крестами уже стали классикой. Пожалуй, именно такой образ можно считать наиболее удачным. Также обратите внимание, чтобы размер креста соответствовал вашему росту и телосложению. Например, высокий и худощавый парень с большим крестом и массивной цепью будет выглядеть странно. Ему подойдет более компактное украшение.