Выбираем мужской золотой крестик

Золотой крестик мужской — это одно из самых популярных украшений для парней. Такой кулон отражает если не искреннюю веру, то как минимум хорошее отношение к христианству. Каждый человек волен выбирать дизайн нательного креста, который ему больше по душе. Раньше считалось, что его обязательно нужно прятать под одеждой, но теперь многие нарушают это правило. Большой выбор мужских золотых крестиков вы найдете в ювелирном интернет-магазине Золотой Век: https://zolotoyvek.ua/ru/krestiki/l/pol:muzhskie/vid_metalla:zoloto/
Выбирая мужской золотой крестик, рекомендуется придерживаться таких принципов:
Для таких золотых мужских крестиков строгих ограничений нет. Если на вашем аксессуаре нет распятия, то его можно смело носить поверх одежды. Главное, чтобы золотой мужской крестик сочетался с дресс-кодом и вашим имиджем в целом. Фотографии брутальных парней в джинсах, белых майках и с массивными крестами уже стали классикой. Пожалуй, именно такой образ можно считать наиболее удачным. Также обратите внимание, чтобы размер креста соответствовал вашему росту и телосложению. Например, высокий и худощавый парень с большим крестом и массивной цепью будет выглядеть странно. Ему подойдет более компактное украшение.