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Титанова галузь України зацікавлена в американських технологіях та інвестиціях – голова ОГХК Владислав Іткін

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Титанова галузь України зацікавлена в американських технологіях та інвестиціях – голова ОГХК Владислав Іткін

Для розвитку титанової галузі України, зокрема, для впровадження сучасних технологій, освоєння нових різновидів продукції та побудови повного циклу титанового виробництва – Україні потрібні західні технології та фінансові інвестиції, якими володіють компанії-лідери світового ринку. Про це у своєму коментарі заявив в.о. голови правління ОГХК Владислав Іткін.

За словами посадовця, майбутнє титанової галузі України за безвідходними технологіями, які знижують виробничі витрати основних ресурсів у 5-7 разів. За дешевим і доступним високоякісним металом та його різноманітними сплавами, які були б доступними для використання більш широкому колу споживачів. А також за технологіями порошкової металургії і 3D-принтингом, завдяки яким із титанового сферичного порошку можна виготовляти будь-які вироби заданого розміру, рівня складності і властивостей.

Із такими технологіями та за наявної власної високоякісної ресурсної бази, Україна впродовж кількох років могла б освоїти нові багатомільярдні ринки збуту своєї продукції та суттєво посунути конкурентів із рф та Китаю на світовому ринку титану – вважає В.Іткін.

Як вже повідомлялося у ЗМІ раніше, будівництво нових виробничих потужностей із виробництва титану в Україні може бути профінансовано урядом США.

Адміністрація Дж. Байдена зараз розглядає фінансування кількох закордонних проектів із видобутку та переробки корисних копалин, таких як титан, для вирішення проблем із постачанням сировини в США. Видобування нікелю у Бразилії вже фінансується по такій програмі. До того ж, вже другий рік поспіль до законопроекту про оборонні видатки США вносяться пункти про посилення американо-українського співробітництва у титановій галузі, аби позбутися імпортної залежності від рф і Китаю.

За даними Геологічної служби США, минулого року український ільменіт становив приблизно 5% світового виробництва, руди, яка використовується для виробництва титану.

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