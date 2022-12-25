Здоровий та красивий погляд: правила турботи про очі

Очі — то є дзеркало душі. Це дещо банальний, втім правильний вираз, адже саме в очах криється магнетична краса, саме поглядом ми виражаємо найбільшу палітру емоцій. Цей вираз вартувало б ще доповнити згадкою про те, що багато в чому, очі — то є ще й дзеркало здоров'я. Стреси, безсоння, надмірні зорові навантаження, запальні та інфекційні захворювання — все це та багато іншого залишає сліди у вигляді судинної сітки на очах, синців і мішків під очима.

Окрім дотримання базових правил щодо здорового способу життя, є ще кілька рекомендацій, дотримання яких дозволить покращити стан очей, зробити погляд яскравим та осяйним.

Очі потребують захисту

Зорова система людини досить вразлива: на неї негативно вливає багато зовнішніх факторів, головними з них вважаються ультрафіолет і шкідливе синє світло. Джерелом першого є сонце, джерелом другого — монітори комп'ютера, ноутбука, смартфона. Оскільки все життя уникати сонця та відмовитися від використання гаджетів нереально, виникає нагальна потреба в захисті очей.

Сучасна офтальмологія пропонує спеціальні окуляри як найефективніший засіб захисту. Для захисту від ультрафіолету призначені сонячні окуляри, а для захисту від синього світла — комп'ютерні (офісні) окуляри. Комп'ютерні окуляри на поверхні своїх лінз мають покриття-фільтр, що нейтралізує проміння шкідливого спектра.

Носіння таких окулярів дозволить вберегти очі від потенційних проблем, погіршення зору та продовжить їх здоров'я.

Правильне користування засобами корекції зору

Станом на сьогодні значна частка населення має ті чи інші проблеми із зором. Це може бути як незначне погіршення гостроти зору, так і серйозні дефекти, що потребують постійної корекції — контактних лінз або окулярів. Контактні лінзи вважаються сучаснішим варіантом, який має чимало переваг у порівнянні з окулярами. Це передусім природній стовідсотковий зір, без будь-яких обмежень та спотворень картинки навколишнього середовища.

Є правила правильного користування контактними лінзами, яких потрібно неодмінно дотримуватися:

купувати контактні лінзи необхідно за рецептом від офтальмолога;

лінзи в жодному разі не можна переношувати, себто носити їх довше їх визначеного режиму заміни;

лінзи (окрім одноденних) потрібно зберігати в розчині для дезінфекції, очищення та зволоження — цим розчином потрібно наповнити спеціальний контейнер для лінз;

в жодному разі не можна торкатися поверхні лінз брудними руками;

щоб запобігти сухості очей під час носіння лінз, варто користуватися зволожувальними краплями.

Нехтування правильним доглядом за лінзами може призводити до почервоніння очей, їх запалення та інфікування. Замовити контактні лінзи та все необхідне для комфортного догляду за ними можна в інтернет-магазині Linza.

Регулярний відпочинок для очей

Нашим очам в сучасних реаліях важко. Ще 1-2 десятиліття тому було неможливо навіть уявити навантаження, з котрим нині щоденно доводиться справлятися нашій зоровій системі. Багатогодинне та регулярне користування комп'ютером, ноутбуком, смартфоном змушує очні м'язи постійно перебувати у стані напруги. За таких умов виникнення офтальмологічних проблем — це питання часу.

Щоб мінімізувати ризики, уникайте надмірного навантаження на очі та завжди давайте їм відпочити. Якщо ви більшу частину свого робочого дня вимушені проводити за комп'ютером, робіть коротку перерву кожні 40-60 хвилин і робіть гімнастику очей. Також постарайтеся зменшити кількість годин за гаджетами у вільний час. Ніж зайву годину-дві скролити в соц. мережах, краще вийти на приємну прогулянку, провести час з друзами, просто відпочити — це корисно для самопочуття і, звісно ж, для очей!