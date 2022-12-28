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ISW: кремль продовжуватиме зосереджувати свої претензії на Захід і ігнорувати Україну

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рф своїми претензіями до Заходу намагається створити умови, за яких західні політики можуть чинити тиск на Україну для переговорів із Кремлем, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"кремль, ймовірно, продовжуватиме зосереджувати свої претензії на Захід і ігнорувати Україну як суверенний суб'єкт, підтримуючи інформаційні операції, що продовжуються, які повинні змусити Захід запропонувати превентивні поступки і тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори", - йдеться в повідомленні.

У дослідженні зазначають, що кремль регулярно зображує Україну як "західного пішака", який не має реального суверенітету для дискваліфікації українських чиновників від майбутніх прямих переговорів і на тлі цього поставить переговори з росією як відповідальність західних чиновників.

Аналітики підкреслили, що рф постійно висловлює своє невдоволення Заходом через війну в Україні замість претензій до самої України, щоб отримати вигоду від бажання Заходу до переговорів і створити динаміку, за якої західні чиновники відчують себе вимушеними піти на попереджувальні поступки, щоб заманити росію за стіл переговорів.

У ISW вважають, що кремль постійно зображатиме українську владу такою, що без необхідності затягує війну, повторюючи свої військові цілі, намагаючись вплинути на Захід, щоб вони, у свою чергу, чинили тиск на Україну для переговорів на вигідних для росії умовах.

Водночас у ISW вважають, що кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які б призвели до остаточного врегулювання розв'язаної рф війни на території України, а прагне тимчасового припинення бойових дій, що дозволило б йому поповнити свої збройні сили для подальших дій.

Нагадаємо, у телепрограмі Державного департаменту США Readout заступник державного секретаря Джон Салліван сказав, що гібридний характер агресії росії проти України підкреслюють кібератаки, що здійснюються росіянами.

Крім того, експерти ISW у своєму дослідженні "Russia's Military Posture: Ground Forces Order of Battle" ще у 2018 році висловили переконання, що російські військові добре підготувалися, щоб без попередження провести звичайну війну в Україні та гібридну війну в країнах Балтії.

Источник: Интерфакс-Украина
Інститут вивчення війни, ISW
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