Укренерго: Ситуація в енергосистемі України повністю контрольована

Станом на ранок понеділка ситуація в енергосистемі України повністю контрольована, незважаючи на пошкодження, яких енергетична інфраструктура зазнала внаслідок нічної атаки російських агресорів дронами, повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

"Укренерго" звернуло увагу на ускладнення ситуації з електропостачанням у Києві внаслідок атаки росіян у ніч на понеділок та застосування у зв'язку з цим аварійних відключень.

Водночас компанія зазначила, що відновлювальні роботи тривають.

Загалом в Україні через мережеві обмеження, спричинені значними руйнуваннями в магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою запобігання виникненню додаткових аварій областям доведено ліміти споживання на вечірній період, зазначила "Укренерго".