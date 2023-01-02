Укренерго: Ситуація в енергосистемі України повністю контрольована

Станом на ранок понеділка ситуація в енергосистемі України повністю контрольована, незважаючи на пошкодження, яких енергетична інфраструктура зазнала внаслідок нічної атаки російських агресорів дронами, повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.
"Укренерго" звернуло увагу на ускладнення ситуації з електропостачанням у Києві внаслідок атаки росіян у ніч на понеділок та застосування у зв'язку з цим аварійних відключень.
Водночас компанія зазначила, що відновлювальні роботи тривають.
Загалом в Україні через мережеві обмеження, спричинені значними руйнуваннями в магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою запобігання виникненню додаткових аварій областям доведено ліміти споживання на вечірній період, зазначила "Укренерго".
Адрес:
e-mail: [email protected]
Реклама: [email protected]
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016