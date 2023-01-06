Укренерго: Через похолодання українці зіткнуться зі збільшенням дефіциту електроенергії

Енергосистема України зіткнеться зі збільшенням дефіциту електроенергії через стрімке зростання споживання, зумовленого значним похолоданням, що очікується незабаром, повідомила НЕК "Укренерго".
"Уже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити і повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема й найпотужнішої - Запорізької АЕС", - ідеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі у п'ятницю.
Водночас у НЕК зазначили, що в нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання, тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України на 6 січня доведено ліміти споживання з 8:00 до 23:00.
"Укренерго" нагадало, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень, як це, зокрема, сталося і 5 січня, коли в більшості областей запроваджувалися аварійні відключення.
"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дає змогу знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - закликали в НЕК.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна внаслідок російського вторгнення втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії.
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