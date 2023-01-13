Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Німеччина виділяє кошти на екомодернізацію українських підприємств

115

Уряд Німеччини виділив кошти на екомодернізацію українських підприємств у рамках програми "Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України", яка передбачає співфінансування кількох проєктів щодо впровадження бізнесом НДТМ розміром до EUR2 млн кожен, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Ми розуміємо, що маємо докласти неабияких зусиль для отримання фінансових інструментів для відновлення нашої економічної стійкості. Й це оновлення важливо здійснювати за технологіями, які менше шкодитимуть довкіллю", - зазначив Стрілець, слова якого наводяться в релізі міністерства з посиланням на його виступ у національному телемарафоні в четвер.

Він уточнив, що подання документів на участь у програмі відкрито, а відбір проєктів триватиме до 28 лютого 2023 року.

При цьому міністр зазначив, що Мінприроди спільно з народними депутатами доопрацювали необхідний рамковий законопроєкт №6004-д, який окреслить рамки екомодернізації та відновлення підприємств за найкращими доступними технологіями та дасть змогу залучити кошти міжнародної технічної допомоги на реалізацію таких проєктів.

Міністр висловив упевненість, що досвід реалізації цієї програми стане якісним початком співробітництва з іншими європейськими партнерами.

Він навів дані Київської школи економіки, згідно з якими від початку війни в Україні пошкоджено чи зруйновано щонайменше 412 підприємств, з яких 64 – це великі та середні підприємства.

Щодо повоєнного відновлення України загалом, за словами Стрільця, на найвищому політичному рівні України справді є чітке розуміння, що її відновлення має бути зеленим та з використанням найкращих доступних технологій, а Європейський зелений курс, до якого Україна приєдналася ще у 2020 році, може стати основою повоєнного зеленого розвитку.

На його думку, для України це не лише можливість зробити свій внесок у глобальну боротьбу зі зміною клімату, а й вирішити проблеми, які виникли після 24 лютого 2022 року.

"Адже ніхто не буде сперечатися, що нам важливо розвивати зелену енергетику, бо від цього залежить наша енергетична безпека та енергетична безпека Європи. Нам важливо, щоб кожен зруйнований будинок був відновлений уже за новими стандартами, а кожен дитячий садочок, школа, інший соціальний об'єкт - побудований за сучасними енергоощадними технологіями. Ми вже сьогодні робимо кроки задля того, щоб залучати інвестиції в такі проєкти", – зазначив голова Мінприроди.

Згідно з інформацією на сайті Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), воно реалізовує проєкт "Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України" за дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини (BMUV) і допоможе українським підприємствам запровадити ці технології та скоротити промислові викиди. Політичним партнером проєкту НДТМ у реалізації реформи промислового забруднення є Мінприроди України.

Згідно з умовами участі у проєкті, гранти розміром 20% сукупних витрат на реалізацію проєкту НДТМ надано як співфінансування, але не більше ніж EUR2 млн на один проєкт, у межах наявних коштів програми.

80% гранту виплачується частинами відповідно до плану закупівлі обладнання/послуг підприємства, 20% – після проведення фінального аудиту.

Источник: Интерфакс-Украина
Німеччина, Стрілець
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 января 2023
Четверг, 12 января 2023
Среда, 11 января 2023
Вторник, 10 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023