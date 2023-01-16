Столтенберг обіцяє Україні нові постачання західних озброєнь

Україна може розраховувати на нові постачання західних озброєнь, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає агентство AFP.
"Найближчим часом Україна може очікувати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Київ давно наполягає на важчому озброєнні, але західні країни побоюються бути втягнутими у війну або спровокувати Росію", - повідомляється в твіттері AFP.
"Нещодавні зобов'язання з важкої бойової техніки важливі, і я чекаю більшого в найближчому майбутньому", - наводить агентство Столтенберга.
Наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання контактної групи з оборони України, яка координує постачання озброєнь Україні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023