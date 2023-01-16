Столтенберг обіцяє Україні нові постачання західних озброєнь

Україна може розраховувати на нові постачання західних озброєнь, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає агентство AFP.

"Найближчим часом Україна може очікувати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Київ давно наполягає на важчому озброєнні, але західні країни побоюються бути втягнутими у війну або спровокувати Росію", - повідомляється в твіттері AFP.

"Нещодавні зобов'язання з важкої бойової техніки важливі, і я чекаю більшого в найближчому майбутньому", - наводить агентство Столтенберга.

Наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання контактної групи з оборони України, яка координує постачання озброєнь Україні.