НКРЕКП оштрафувала трьох операторів систем розподілу електропостачання за недотримання графіків відключення світла

На численні звернення споживачів НКРЕКП проводить перевірки операторів систем розподілу (ОСР) електричної енергії щодо дотримання ними графіків відключень електропостачання.

17 січня 2023 року на своєму засіданні НКРЕКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок щодо дотримання АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада – грудня 2022 року.

За результатами перевірок встановлено, що вказані підприємства допустили порушення вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та недотримувались Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині порушення графіків відключень електропостачання споживачам.

Зокрема, вказані ОСР розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

НКРЕКП винесла рішення накласти на АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» та ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн. та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні розвантажувальних відключень споживачів електричної енергії передбачена персональна відповідальність керівників ОСР відповідно до положень Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В умовах дефіциту доступної потужності в енергосистемі та з врахуванням необхідності забезпечення для усіх споживачів рівного доступу до електропостачання НКРЕКП прийняла рішення про накладення на керівників згаданих ліцензіатів адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.

НКРЕКП наголошує, що при застосуванні аварійного розвантаження ОСР не повинен допускати дискримінацію між користувачами і має надавати споживачам достовірну та своєчасну інформацію про графіки аварійних відключень.