Умрихін: Перепади температури можуть пошкодити посіви озимих

Зимове потепління протягом одного-двох тижнів, а потім похолодання до понад 15 градусів морозу можуть пошкодити посіви озимих.
Про це розповів завідувач відділу рослинництва Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України Назар Умрихін для Суспільного, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу академії.
Він зазначив, що для озимої пшениці у розкущеному стані критична температура вимерзання становить 14-15 градусів, для рослин озимого ячменю та ріпаку – 10-12 градусів. Загрозою є потепління протягом одного-двох тижнів понад 5 градусів тепла, а потім похолодання до понад 15 градусів морозу.
"Починаються ростові процеси у рослинах, що знижує вміст вуглеводів у клітинах, а це призводить до зниження зимостійкості рослин", - пояснив Умрихін.
Інститут сільського господарства Степу НААН на науково-дослідному полігоні у Кропивницькому районі перевіряє як 114 сортів озимої пшениці та 14 сортів озимого ячменю переносять нинішню зиму. Науковці аналізують врожайність і радять аграріям, які сорти потрібно сіяти в регіонах з різними кліматичними умовами.
Загрози для озимих зернових культур фахівці поки не побачили.
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