Запор у детей — какой бывает и как лечить

Запор — это патологическое состояние, в результате которого значительно снижается частота дефекаций, кал приобретает плотную консистенцию, а также после акта дефекации остается чувство неполного опорожнения. В детском возрасте такая проблема возникает довольно часто, однако следует помнить, что он не является самостоятельным заболеванием. Такая симптоматика обусловлена нарушением функции кишечника вследствие различных причин.
Замедление перистальтики вызывает задержку каловых масс в просвете кишки, благодаря чему происходит дополнительное всасывание жидкости. Они уплотняются и к моменту попадания в прямую кишку имеют консистенцию, которая может травмировать задний проход. Страх перед болью заставляет малыша бояться горшка и вызывает дополнительную, уже внешнюю задержку стула.
Периодически констипация может развиваться после нарушения диеты — недостаточного количества жидкости, малого употребления клетчатки. Эпизод запора в данном случае будет единичным, и процесс дефекации нормализуется с восстановлением правильного питания.
Запоры, возникающие систематически и не исчезающие после коррекции диеты, вероятнее всего являются следствием развившихся заболеваний или психологических нарушений. В таком случае важно вовремя обратиться за медицинской помощью и получить адекватную терапию. Препараты, назначенные врачом, можно приобрести в Аптеке Доброго Дня. Она располагает широким ассортиментом лекарственных средств из необходимых при данной патологии групп. Работает аптека онлайн, так что вы сможете приобрести интересующие вас лекарства в любое время.
Существуют два механизма развития запора, приводящие к разной клинике:
Согласно степени констипации можно выделить три уровня тяжести заболевания:
Два последних варианта течения требуют обращения за медицинской помощью, так как чаще всего являются следствием патологии.
Констипация может встречаться при нарушениях диеты, врожденных патологиях развития кишечника, быть следствием приема некоторых медикаментов или являться следствием стресса. Помните, самолечение может навредить вашему ребенку, так как вы не всегда сможете правильно определить причину и подобрать оптимальные препараты.