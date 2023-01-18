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Запор у детей — какой бывает и как лечить

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Запор у детей — какой бывает и как лечить

Запор у детей — какой бывает и как лечить

Запор — это патологическое состояние, в результате которого значительно снижается частота дефекаций, кал приобретает плотную консистенцию, а также после акта дефекации остается чувство неполного опорожнения. В детском возрасте такая проблема возникает довольно часто, однако следует помнить, что он не является самостоятельным заболеванием. Такая симптоматика обусловлена нарушением функции кишечника вследствие различных причин.

Замедление перистальтики вызывает задержку каловых масс в просвете кишки, благодаря чему происходит дополнительное всасывание жидкости. Они уплотняются и к моменту попадания в прямую кишку имеют консистенцию, которая может травмировать задний проход. Страх перед болью заставляет малыша бояться горшка и вызывает дополнительную, уже внешнюю задержку стула.

Периодически констипация может развиваться после нарушения диеты — недостаточного количества жидкости, малого употребления клетчатки. Эпизод запора в данном случае будет единичным, и процесс дефекации нормализуется с восстановлением правильного питания.

Запоры, возникающие систематически и не исчезающие после коррекции диеты, вероятнее всего являются следствием развившихся заболеваний или психологических нарушений. В таком случае важно вовремя обратиться за медицинской помощью и получить адекватную терапию. Препараты, назначенные врачом, можно приобрести в Аптеке Доброго Дня. Она располагает широким ассортиментом лекарственных средств из необходимых при данной патологии групп. Работает аптека онлайн, так что вы сможете приобрести интересующие вас лекарства в любое время.

Какие существуют виды данной патологии

Существуют два механизма развития запора, приводящие к разной клинике:

  1. Гипертонический. Мускулатура кишечника при этом спазмируется, не позволяя каловым массам продвигаться по трубке. Перистальтика носит характер отдельных спазмов и хаотичных сокращений. Помимо ощущения переполненного кишечника ребенок будет жаловаться на периодическую боль в животе.
  2. Гипотонический. В данном случае стенка кишечника практически расслаблена и не может перистальтировать. Газы и каловые массы остаются в пищеварительной трубке. Характерно вздутие живота и, при излишнем заполнении, постоянная ноющая боль.

Согласно степени констипации можно выделить три уровня тяжести заболевания:

  • компенсированный запор — стул отходит раз в несколько дней и не сопровождается другими симптомами, как правило, такая клиническая картина связана с нарушениями диеты;
  • субкомпенсированный — сопровождается другими симптомами, самостоятельно дефекация происходит раз в неделю, но ее можно стимулировать слабительными;
  • декомпенсированный — стул отходит реже раза в неделю, воздействие на перистальтику лекарственными средствами неэффективно, дефекацию можно вызвать только очистительной клизмой.

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Два последних варианта течения требуют обращения за медицинской помощью, так как чаще всего являются следствием патологии.

Констипация может встречаться при нарушениях диеты, врожденных патологиях развития кишечника, быть следствием приема некоторых медикаментов или являться следствием стресса. Помните, самолечение может навредить вашему ребенку, так как вы не всегда сможете правильно определить причину и подобрать оптимальные препараты. 

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