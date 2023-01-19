Шольц: Воюючи проти України росія вже зазнала повного провалу

росія вже зазнала повного провалу у досягненні своїх імперіалістичних цілей воюючи проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Україна успішно захищається та демонструє мужність", - йдеться у заяві.

Шольц зауважив, що рф зазнала фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей.

"Широкий міжнародний альянс на чолі з G7 надає фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку. Одна тільки Німеччина виділила минулого року понад 12 млрд євро, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - додав канцлер.

Шольц додав, що для завершення війни потрібно, аби росія програла. Саме тому Німеччина поставляє Україні озброєння у тісній комунікації із партнерами.

Раніше Шольц заявив, що веде переговори про танки Leopard для України з союзниками.