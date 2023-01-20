Випускники середніх шкіл у Польщі складатимуть іспит з української мови. Такі зміни до програми атестації учнів готують в Міністерстві освіти і науки Польщі.
Українську мову можуть ввести до переліку іноземних мов на вибір вже з 2026 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.
Міносвіти Польщі оприлюднило плани на майбутнє, за якими українську мову включать до польської матури як іноземну мову на вибір. Йдеться про випускні іспити в середніх школах, які є і вступними до вищих навчальних закладів.
Зараз абітурієнти на підсумковій атестації в обов'язковому порядку вибирають одну з мов: англійську, німецьку, французьку, італійську, іспанську та російську.
Рішення про включення українською мови до іспитів у середній школі мають видати в другій половині 2023 року. Згідно з проектом, українську мову на вибір введуть на іспитах у навчальному році 2025/26. Це означатиме, що складати іспит з української мови як сучасної іноземної під час матури зможуть всі учні в Польщі незалежно від громадянства.
Таке нововведення у Міністерстві освіти Польщі пояснюють тим, що широкий наплив громадян України в країну може підвищити інтерес поляків до України, української мови та культури.
Із 2026 року іспит з української мови зможуть складати українські діти, які зараз масово навчаються у звичайних польських школах.
Нині у Польщі іспит на атестат зрілості з української мови складають лише учні, для яких ця мова є рідною. Вони вивчають її у школах, якими керує українська національна меншість у Польщі. За даними Центральної екзаменаційної комісії, у 2022 році було 59 таких абітурієнтів у п'яти вишах.
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