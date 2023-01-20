В Україні попит на імпорт автомобілів з іноземною реєстрацією суттєво знизився

Після скасування "нульового розмитнення" в Україні у липні 2022 року попит на імпорт автомобілів з Європи суттєво знизився – всього протягом минулого року завезли менше "євроблях", ніж у "ковідному" 2020-му.

Як пише Апостроф, про це розповіли на сайті Опендатабот.

Так, впродовж 2022 року в Україну імпортували 534 866 авто, що на 60% менше, ніж минулого року.

При цьому найбільше автомобілів з іноземною реєстрацією приганяли в Україну у період з травня по червень – саме тоді, коли діяло "нульове" розмитнення. Зокрема, у травні 2022 року в Україну імпортували 94 тисячі автомобілів, а в червні — 103 тисячі. З 1 липня, коли закінчилося "нульове розмитнення", імпорт скоротився.

Антирекорд за кількістю ввезених автівок було встановлено у лютому 2022 року, у перший місяць повномасштабного російського вторгнення, – тоді український кордон перетнули 10 тисяч транспортних засобів.

При цьому вік імпортованих автомобілів також помітно виріс, збільшившись на 2 роки, що є рекордом протягом останніх 10 років. Зокрема, у 2020 році в Україну ввозили дев'ятирічні авто, у 2021 вони "постаріли" на рік, а у 2022 році 67% ввезених автомобілів були старші 10 років – середній їх вік сягнув 12,3 року.

Найпопулярніші імпортовані легкові авто у 2022 році:

Volkswagen – 79519

Renault – 39043

Ford – 29308

Opel – 27368

Skoda – 26362

Audi – 25744

BMW – 22802

Mercedes-Benz – 20021

Toyota – 19248

Nissan – 18235

Нагадаємо, що в Україні все ще залишається багато "євроблях", які у визначений законом період не вивезли за межі країни й не розмитнили – їм загрожує штраф або позбавлення прав керування транспортним засобом.