Подоляк звернувся до Шольца: Справжнім лідерством є приклад, а не огляд на інших

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца з приводу постачання танків Leopard Україні. Чиновник заявив, що справжнім лідерством є приклад, а не огляд на інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка у Twitter.

"Справжнє лідерство - це показувати приклад, а не озиратися на інших. Жодних табу немає. Від Вашингтона до Лондона, від Парижа до Варшави звучить одне: Україні потрібні танки, танки - ключ до правильного завершення війни. Час перестати тремтіти перед Путіним, час зробити останній крок.", - написав він.

Нагадаємо, що Шольц може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2 тільки якщо Сполучені Штати, своєю чергою, поставлять Abrams.