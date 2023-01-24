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У Німеччині підрахували, в яку суму їм обійдеться війна в Україні

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Війна в Україні обійдеться економіці Німеччини в 2023 році 175 млрд євро.

Це підрахували в кельнському Інституті німецької економіки, передає Укрінформ.

«Війна в Україні та всі пов’язані з нею економічні загрози коштуватимуть близько 175 мільярдів євро доданої вартості. З поправкою на ціни це становить приблизно 4,5% ВВП», - йдеться у дослідженні.

Це відповідає втраті добробуту в 2 тисячі євро на кожного жителя ФРН.

За останні три роки німцям довелося змиритися з величезними втратами добробуту, як показують розрахунки, зокрема у пандемічному 2020 році вже було втрачено 175 мільярдів євро доданої вартості в результаті карантину та невизначеності. У 2021 році відбулася ще одна втрата ВВП на 125 мільярдів євро, у 2022 році втрати, ймовірно, становитимуть майже 120 мільярдів євро. Загалом до кінця 2023 року втрати виробництва складуть 595 мільярдів євро.

Німеччина все ще перебуває в стані кризи, криза пандемії переросла в кризу війни рф в Україні. Експерти виділяють при цьому різні проблеми, пов’язані з війною. Серед них небезпека в галузі енергетики, зокрема, загроза надзвичайних ситуацій у критичній інфраструктурі; високі витрати не лише на електроенергію та газ, а й на послуги з виробництва та сировину, що загрожує конкурентоспроможності. У результаті, коли виникають сумніви, компанії відмовляються від запланованих інвестицій.

Водночас ситуація негативно позначається і на покупцях: приватні домогосподарства купують менше товарів.

«Ситуація все ще дуже нестабільна. Виняткова ситуація буде турбувати нас у найближчі місяці», - зазначив економіст IW Міхаель Гремлінг.

За оцінками Федерального статистичного управління (Destatis), валовий внутрішній продукт (ВВП) з поправкою на ціни у 2022 році був на 1,9% вищим, ніж у попередньому році.

Німеччина
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