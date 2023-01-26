Харчів достатньо і вони різноманітні: військовослужбовець відповів на питання про харчування в армії

Якби військові мали реальні проблеми з їжею на фронті, то це питання було б одразу оприлюднено самими ж солдатами. Про це повідомляє УНН, цитуючи полковника ЗСУ Ігор Сєрков.

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“Питань немає, це я суто по своєму підрозділу кажу. Якби щось було не так, повірте, я б це питання порушив. Голодних об'єктивно немає, меню дуже різноманітне. У їжі бійців теж ніхто не обмежує, якщо не наївся, то йдеш і береш другу порцію, ніхто за руку тебе не візьме і нічого не відбере”, - повідомив полковник ЗСУ.

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Сєрков розповів журналісту, що зовсім нещодавно повернувся з обіду і може розповісти, чим за фактом сьогодні годували військових.

“У нас все прекрасно – я півгодини як з обіду, у нас і мандарини, і апельсини, і гранати, і картопля, і м'ясо, і печінка. Сніданок теж був хороший, порції нормальні, бійці наїдаються, жодних нарікань немає”, - розповів він.

Раніше про те, що бійці ЗСУ повністю забезпечені харчуванням належної якості заявив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, харчування в армії реалізовується успішно завдяки подоланню монополії постачальників, яка була присутня раніше.



Раніше економіст Андрій Новак заявив, що в договорах Міноборони на добове харчування одного бійця закладено занижену вартість продуктів, оскільки в реальності нагодувати людину за 145 гривень на день дуже складно. На думку Новака, постачальники готові надавати такі послуги за мінімальної маржі тільки за рахунок великих обсягів поставок продукції.