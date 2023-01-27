Фінансовий план Укрзалізниці на 2023 рік передбачає збиток понад 20 млрд грн

Фінансовий план АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на 2023 рік через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень передбачає збиток 20,2 млрд грн порівняно з очікуваним чистим збитком 10,8 млрд грн за підсумками 2022 року, повідомлено у звіті.
"Не заплановано піднімати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення", - наголошується в інформації.
Згідно з нею, у 2022 році збитки від пасажирських перевезень становили 13,3 млрд грн, а держава виділила "Укрзалізниці" 10 млрд грн для підтримки ліквідності та безперебійної роботи галузі.
Відповідно до фінплану на 2023 рік компанія розраховує на доходи у розмірі 83,9 млрд грн, витрати - 107,9 млрд грн, EBITDA - 8,4 млрд грн, надходження з державного бюджету - 1,7 млрд грн/
Виплати на користь держави заплановані обсягом 22,8 млрд грн, а капітальні інвестиції – 50 млрд грн, що вчетверо більше, ніж у 2022 році.
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