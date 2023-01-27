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Фінансовий план Укрзалізниці на 2023 рік передбачає збиток понад 20 млрд грн

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Фінансовий план АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на 2023 рік через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень передбачає збиток 20,2 млрд грн порівняно з очікуваним чистим збитком 10,8 млрд грн за підсумками 2022 року, повідомлено у звіті.

"Не заплановано піднімати тарифи на вантажні та пасажирські перевезення", - наголошується в інформації.

Згідно з нею, у 2022 році збитки від пасажирських перевезень становили 13,3 млрд грн, а держава виділила "Укрзалізниці" 10 млрд грн для підтримки ліквідності та безперебійної роботи галузі.

Відповідно до фінплану на 2023 рік компанія розраховує на доходи у розмірі 83,9 млрд грн, витрати - 107,9 млрд грн, EBITDA - 8,4 млрд грн, надходження з державного бюджету - 1,7 млрд грн/

Виплати на користь держави заплановані обсягом 22,8 млрд грн, а капітальні інвестиції – 50 млрд грн, що вчетверо більше, ніж у 2022 році.

Источник: Интерфакс-Украина
Укрзалізниця
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