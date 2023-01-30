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Кубраков: Укрзалізниця вперше придбала природний газ для своїх потреб без посередників

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Кубраков: Укрзалізниця вперше придбала природний газ для своїх потреб без посередників

Компанія-трейдер "Укрзалізниці" – "Енерго Збут Транс" – у січні вперше придбала природний газ для потреб виробничих підприємств УЗ без участі посередників, що дозволило знизити ціну до 18,6 тис. грн за тисячу кубометрів, повідомило Мінвідновлення на сторінці в фейсбуці.

"Вартість газу вийшла більш ніж на 25% нижчою порівняно з цінами, за якими підприємства структури АТ "Укрзалізниця" купували природний газ наприкінці минулого року через приватних постачальників. Нова вартість склала 18,6 тис. грн за тисячу куб. м", - наводяться у повідомленні слова віцепрем'єра – голови Мінвідновлення Олександра Кубракова.

За його словами, наступним кроком стануть прямі закупівлі природного газу у видобувачів вже безпосередньо для потреб самої АТ "Укрзалізниця".

Кубраков нагадав, що у 2021 році "Укрзалізниці" було дозволено закуповувати електроенергію у "Енергоатома" та інших суб'єктів держгенерації на період до 3-х років за спеціальною спрощеною процедурою. Крім того, у 2022 році уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати напряму закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Середньозважена ціна природного газу на "Українській енергетичній біржі" за результатами торгів 28 січня становила 19 950 тис. грн. за 1 тис. куб. м.

Источник: Интерфакс-Украина
Укрзалізниця, газ
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