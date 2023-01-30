Клеверлі: Міжнародна спільнота має підтримувати Україну у війні з росією, щоб не заохочувати інших агресорів

Україна незабаром отримає сучасні танки для ЗСУ. Тепер із партнерами обговорюється постачання бойової авіації. Лідери країн-членів НАТО вже порушують це питання, пише видання Bloomberg. Західні військові чиновники та дипломати підтверджують, що тривають внутрішні дебати щодо постачання Україні реактивних винищувачів — завдяки ініціативі України та країн Балтії, інформує FREEДОМ.

За словами джерел, червона лінія щодо поставок відсувається, і якщо раніше, наприклад, Вашингтон заявляв, що поставки літаків точно неможливі, то зараз це питання стоїть менш категорично. Як раніше було і з танками. Але тепер Франція, Велика Британія, США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція направлять танки та важку бронетехніку для посилення позицій України в боротьбі з агресором.

“Потрібен деякий час, щоб підготувати екіпажі до роботи на цих бойових танках. Водночас ми побачили, наскільки здібними, досвідченими є українські солдати в навчанні роботі з системами озброєння стандарту НАТО. Тому я впевнений, що це відбудеться якнайшвидше”, — заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Президент України обговорив із генсеком Альянсу розширення танкової коаліції, розблокування передання “принципово нових видів озброєння” та євроатлантичну інтеграцію країни.

Про допомогу Україні генсекретар НАТО також говорив із президентом Ізраїлю. У центрі перемовин була політика Тегерана та його тісні зв’язки з москвою. Адже Іран залишається загрозою для Європи та Близького Сходу, каже Іцхак Герцог.

“Криза виходить за межі України, іранська загроза вже на порозі Європи, вони кидають виклик і міжнародному порядку. Так, радикальний іранський режим страчує невинних громадян вдома, здійснює напади і підриває стабільність на Близькому Сході, поширює зброю, збільшує кількість загиблих у Європі, особливо в Україні, і в усьому світі”, — заявив президент Ізраїлю.

Міжнародна спільнота має підтримувати Україну у війні з росією, щоб не заохочувати інших агресорів, переконаний міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. Нещодавно він побував із візитом у Вашингтоні. І головною його метою було переконати американський істеблішмент діяти за прикладом Великої Британії та передати ЗСУ все необхідне озброєння.

Естонія діє саме за таким принципом. Сумарно держава надала допомогу Україні на понад пів мільярда євро. Нещодавно Таллінн заявив про те, що віддає Києву всі свої гаубиці 155-го калібру.

Крім того, Естонія має намір поставити Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібен дозвіл Німеччини, у якої їх купували. Адже поширення таких боєприпасів забороняє конвенція, до якої приєдналося понад 100 країн світу, серед яких і ФРН, але немає України, Росії, США, Китаю та інших.

“Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Говорити про кількість і номенклатуру не вважаю за необхідне. Якщо ми надамо в розпорядження ЗСУ і касетні боєприпаси, проблем у цьому не буде”, — сказав командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем в інтерв’ю The Actual Chamber.

Про готовність надати Києву свої винищувачі поки що заявляли тільки Нідерланди. Наступне засідання контактної групи з військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн” відбудеться вже 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.

На 9-й зустрічі навряд чи зможуть ухвалити принципове рішення щодо постачання бойової авіації, кажуть аналітики. Однак засідання може бути присвячене розробці плану дій у надзвичайних ситуаціях, якщо Україні можуть терміново знадобитися винищувачі.