Близько 1,7 тисячі польських компаній хочуть взяти участь у відбудові України

Близько 1,7 тисячі польських компаній хоче взяти участь у відбудові України та відновленні експорту товарів та послуг до України.
Про це заявив представник Польської агенції інвестицій і торгівлі (PAIH) в Києві Кароль Кубіца, передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.
“У червні 2022 року ми стали оператором проєкту співпраці з підготовки до відновлення експорту та післявоєнної відбудови України. Наразі на нього подали заявки майже 1,7 тисячі польських компаній”,- повідомив Кубіца.
Він додав, що третина цих компаній представляє будівельний сектор Польщі. Крім того, серед цих компаній є представники інформаційно-телекомунікаційної сфери, машинобудування, медичної та фармацевтичної галузей, а також аграрно-споживчого сектора.
Представник PAIH в Києві повідомив, що ці компанії зацікавлені як в експорті до України, так й інвестуванні і співпраці з українськими контрагентами.
За його словами, близько 60% з цих компаній представляють малий і середній бізнес.
Кубіца поінформував, що з серпня минулого року в кількох консультаціях і тренінгах щодо участі у відбудові і відновлення експорту в Україну взяли участь понад 1,5 тис. польських підприємців.
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