Bloomberg: Прокуратура США перевіряє законність продажу картин мільярдерам із росії та України

Прокуратура США ініціювала процес визначення законності угод найбільших аукціонних будинків, які продавали картини мільярдерам із росії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, прокуратура США перевірить, чи законно витвори мистецтва були вивезені за кордон і наскільки законними було приймати переклади від олігархів. Повідомляється, що йдеться про Романа Абрамовича, Віктора Вексельберга, Андрія Мельниченка, а також українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Прокуратура вимагає від аукціонних будинків надати дані про попередні операції з бізнесменами. Так влада США намагається знайти людей, які можуть допомагати бізнесменам обходити санкції.

Розслідування веде прокуратура Південного округу Нью-Йорка спільно з KleptoCapture — федеральною оперативною групою контролю за виконанням санкцій проти Росії. За даними джерел, прокурори перевіряють конкретні витвори мистецтва, які було продано бізнесменам багато років тому, а також низку об'єктів нерухомості.