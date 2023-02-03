У ДПС розповіли в яких випадках торговці зобов’язані встановити pos-термінали

Податківці нагадали, що з 01.01.2023 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 29.07.2022 № 894, якою передбачено, що у 2023 році pos-термінали зобов'язані встановити усі торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб незалежно від площі торгівельного об'єкту.

При цьому, за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, встановлена відповідальність ст. 16315 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, протягом 2022 року в ході здійснення податкового контролю підрозділами податкового аудиту ДПС виявлено понад 1200 порушень, відповідальність за які передбачена ст. 16315 КУпАП, за результатами чого розмір штрафів згідно з винесеними постановами органами ДПС у справах про адміністративні правопорушення склав понад 2,8 млн гривень.

Враховуючи вищевикладене, у ДПС звертають увагу платників податків на необхідність дотримання вимог діючого законодавства в частині забезпечення можливості здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв).