Це карикатури, народжені війною: У Коломиї відкрилася виставка «Пригоди пуйла в Україні»

У Коломиї відкрили виставку карикатур «Пригоди пуйла в Україні». Автор робіт – франківський художник Петро Грицюк.

Про це повідомляє місцева телекомпанія НТК, передає Укрінформ.

«Пригоди пуйла в Україні». Під такою назвою у Коломиї в арт-галереї «Зодіак» відкрили виставку графічних карикатур художника Петра Грицюка з Івано-Франківська», - йдеться у повідомленні НТК.

Автор гумористичної виставки Петро Грицюк зазначив, що намагався показати не лише «правітєля всія русі», а й «пуйла колективного».

«Це карикатури, народжені війною. Це погляд на події, які відбуваються, погляд на взаємовідносини України і агресора в контексті історичних подій. Сміх – це така ж зброя, тролінг ворога. Хотів, щоб українцям це піднімало настрій, нашим ворогам – плавило мізки», - сказав Грицюк.

Зазначається, що карикатури художника виконані у манері графічний кракелюр (манера графіки, для якої характерна перевага кривих ліній, - ред) і кожна з них приправлена авторськими тезами.