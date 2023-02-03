Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Це карикатури, народжені війною: У Коломиї відкрилася виставка «Пригоди пуйла в Україні»

137

У Коломиї відкрили виставку карикатур «Пригоди пуйла в Україні». Автор робіт – франківський художник Петро Грицюк.

Про це повідомляє місцева телекомпанія НТК, передає Укрінформ.

«Пригоди пуйла в Україні». Під такою назвою у Коломиї в арт-галереї «Зодіак» відкрили виставку графічних карикатур художника Петра Грицюка з Івано-Франківська», - йдеться у повідомленні НТК.

Автор гумористичної виставки Петро Грицюк зазначив, що намагався показати не лише «правітєля всія русі», а й «пуйла колективного».

«Це карикатури, народжені війною. Це погляд на події, які відбуваються, погляд на взаємовідносини України і агресора в контексті історичних подій. Сміх – це така ж зброя, тролінг ворога. Хотів, щоб українцям це піднімало настрій, нашим ворогам – плавило мізки», - сказав Грицюк.

Зазначається, що карикатури художника виконані у манері графічний кракелюр (манера графіки, для якої характерна перевага кривих ліній, - ред) і кожна з них приправлена авторськими тезами.

пуйло
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 3 февраля 2023
Четверг, 2 февраля 2023
Среда, 1 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023