Це карикатури, народжені війною: У Коломиї відкрилася виставка «Пригоди пуйла в Україні»

У Коломиї відкрили виставку карикатур «Пригоди пуйла в Україні». Автор робіт – франківський художник Петро Грицюк.
Про це повідомляє місцева телекомпанія НТК, передає Укрінформ.
«Пригоди пуйла в Україні». Під такою назвою у Коломиї в арт-галереї «Зодіак» відкрили виставку графічних карикатур художника Петра Грицюка з Івано-Франківська», - йдеться у повідомленні НТК.
Автор гумористичної виставки Петро Грицюк зазначив, що намагався показати не лише «правітєля всія русі», а й «пуйла колективного».
«Це карикатури, народжені війною. Це погляд на події, які відбуваються, погляд на взаємовідносини України і агресора в контексті історичних подій. Сміх – це така ж зброя, тролінг ворога. Хотів, щоб українцям це піднімало настрій, нашим ворогам – плавило мізки», - сказав Грицюк.
Зазначається, що карикатури художника виконані у манері графічний кракелюр (манера графіки, для якої характерна перевага кривих ліній, - ред) і кожна з них приправлена авторськими тезами.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023