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ISW: путін знову переоцінив можливості російських збройних сил

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Президент рф володимир путін знову переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів, що окупанти відновили достатню бойову міць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними експертів, росія не має сил, щоб завдати поразки ЗСУ на сході України і захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня, як наказав путін.

Великий російський наступ до квітня 2023 року, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого сезону весняних дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто суттєвого оперативного впливу, вважають аналітики.

"Кульмінація російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використовувати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після включення західних танкових постачань", - йдеться у звіті.

Водночас в ISW не вбачають ознак того, що зусилля щодо прихованої мобілізації в останні місяці призвели до залучення додаткових 200 тисяч людей, хоча це можливо.

"Мобілізація 300 тисяч російських громадян викликала далекосяжні внутрішні соціальні розгалуження та проблеми із забезпеченням, а подальша прихована мобілізація ще 200 тисяч особового складу, ймовірно, викличе помітні проблеми", - зазначають експерти.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Представник української розвідки заявив, що президент росії володимир путін наказав російським військовим захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, підтримавши оцінку найімовірнішого плану дій ISW для російського наступу на сході України.
  • російська влада заблокувала мобільний інтернет в окупованій Луганській області, ймовірно, для посилення оперативної безпеки та приховування нової дислокації російських військ у Луганській області.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав оцінку ISW та припустив, що російські сили мобілізували значно більше особового складу для неминучого наступу.
  • російські офіційні особи продовжують спроби представити війну в Україні як екзистенційну загрозу російській аудиторії, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни та підтримати внутрішню підтримку продовження військових операцій. Однак, ці зусилля з боку російських офіційних осіб не призводять до бажаного ефекту мотивації росіян до участі у війні.
  • російські та українські джерела припустили, що російські сили можуть готувати наступальні дії у районі Сватового.
  • 2 лютого російські війська посилили наземні атаки у районі Кремінної.
  • російські війська продовжували наземні атаки на північний схід та південний захід від Бахмута.
  • російські офіційні особи, мабуть, намагаються підготувати дисциплінарний апарат російської армії для нових мобілізованих кадрів.
  • російські сили та окупаційна влада продовжують зусилля щодо виявлення та арешту кримських татар за звинуваченнями в їх зв'язках із забороненими в росії екстремістськими рухами.
  • Суб'єкти російської федерації та окупаційна влада продовжували оголошувати про спонсорські програми для підтримки інфраструктурних проєктів на окупованих територіях.
ISW, путін
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