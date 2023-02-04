Прем’єр-міністр Латвії: Туреччина, Казахстан та Вірменія перепродають росії санкційні товари

Компанії з Туреччини, Казахстану та Вірменії перепродають росії товари, які вона сама не може придбати через санкції.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, пише Reuters.
“Видається очевидним, що торговці знаходять способи законно продавати товари, скажімо, Туреччині, Казахстану чи Вірменії, які потім пересилаються росії, оскільки ці країни не дотримуються санкційного режиму”, - сказав Каріньш.
Він вказав на значне зростання товарообігу між ЄС та цими трьома країнами, яке є “непропорційним тому, як було раніше”.
Водночас глава латвійського уряду не вказав, про які саме товари йдеться.
“Одним із можливих способів вирішення цього є робота із цими країнами, залучення їх до дотримання санкцій. Другим варіантом є розробка законодавства у Європі, яке б криміналізувало уникнення санкцій”, - зазначив прем’єр-міністр.
“Слід закрити юридичні прогалини”, - наголосив Каріньш.
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