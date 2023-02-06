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Райс: Україні потрібно надати касетні боєприпаси DPICM

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Райс: Україні потрібно надати касетні боєприпаси DPICM

Касетні боєприпаси DPICM є законною зброєю для ЗСУ в боротьбі з переважаючими за чисельністю й кількістю озброєння російськими окупаційними військами й західні партнери повинні без зволікань надати їх Україні.

Таке переконання висловив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс в інтерв’ю Укрінформу.

«DPICM потрібні на полі бою прямо зараз. Це насправді законна зброя, і я кажу про це ще з липня, коли під час поїздки на Донбас зрозумів, що ми постачаємо менш ефективні фугасні снаряди. Очевидно, що Україна використовуватиме таку зброю лише проти зрозумілих військових цілей», - сказав Райс.

За його словами, перейматися тим, що при використанні таких боєприпасів залишаються нерозірвані бойові елементи, глибоко помилково, оскільки російська армія постійно обстрілює українські позиції касетними боєприпасами, від яких залишається велика кількість небезпечних вибухових частин.

«Відмовляти Україні в здатності захищати себе, стверджуючи, що хтось на Заході піклується про українське цивільне населення більше, ніж українська влада, є невіглаством, зарозумілістю та блюзнірством» - вважає Райс.

Він нагадав, що DPICM були розроблені спеціально для боротьби з чисельно переважаючим противником, зокрема, проти російської артилерії на європейському полі бою, тож для Заходу є моральним імперативом поставити Україні саме такі боєприпаси, а не набагато менш ефективні фугасні снаряди, які постачаються зараз.

«Конвенція про заборону касетних боєприпасів була розроблена наївною групою західних лідерів, які мали найкращі наміри, але насправді лише завадили розробленому 50 років тому плану оборони Європи від кількісно переважаючої російської армії. Зараз Україна розплачується за таку наївність Заходу, хоча ні Україна, ні Латвія, ні Польща… не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, бо знали, що основним захистом від російського вторгнення зі значно переважаючою кількістю артилерії будуть саме DPICM, а не фугасні боєприпаси», - зазначив Райс.

DPICM (Dual-purpose improved conventional munition) – це артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною, що містить кілька десятків окремих субелементів, якими щільно уражається територія діаметром до 300 метрів. Головним недоліком такого боєприпасу є те, що не всі елементи ураження вибухають і залишаються лежати на землі в бойовому стані, становлячи смертельну загрозу для людей.

Райс, DPICM
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