МЕА: Обмеження вартості нафти значно позначилось на сумах доходів росії

Обмеження вартості російської нафти значно позначилось на сумах доходів, які отримує держава-окупант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля.

За його словами, у січня 2023 року росія від експорту нафти та газу втратила майже 30% прибутку. Це приблизно 8 мільярдів доларів.

"Цього року китайська економіка відновлюється. ..це підвищує тиск на попит", - сказав він.

Біроль зауважив, що у цьому році, ймовірно, світовий попит на нафту відбуватиметься за рахунок Китаю. Це призведе до того, що країнам ОПЕК+ необхідно буде переглянути свою політику видобутку нафти.